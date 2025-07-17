16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Adelman: "Valanciunas tam bir ilk 5 pivotu"

Denver Nuggets başantrenörü David Adelman, takımlarının yeni pivotu Jonas Valančiūnas hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

calendar 17 Temmuz 2025 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Adelman: 'Valanciunas tam bir ilk 5 pivotu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Denver Nuggets başantrenörü David Adelman, takımlarının yeni pivotu Jonas Valančiūnas hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Sacramento Kings ile yapılan takasın ardından Dario Saric'i gönderen Nuggets, Litvanyalı uzun Jonas Valančiūnas'ı kadrosuna katmıştı.

Adelman, Valančiūnas'ın Nikola Jokić dinlenirken oyunu yönlendirebilecek, alçak postta üretken ve oyun kurucu özellikleri olan bir oyuncu olduğunu belirtti:


"Üzerinden oyun kurabileceğiniz bir oyuncu. Küçük beşlere karşı sırtı dönük oynayabilir, el üstü paslarda başarılı. Oyun kurucu guardların rahatça oynayabileceği bir parça. Onu kadromuza kattığımız için gerçekten çok mutluyuz. ABD'ye ve Denver'a gelişini sabırsızlıkla bekliyoruz."

Valančiūnas, geçen sezon Wizards ve Kings formalarıyla 10.4 sayı ve 7.7 ribaund ortalamalarıyla oynarken, %55.9 saha içi isabet oranı yakaladı. Bu istatistikleriyle, Jokić'in yedeği olarak kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.