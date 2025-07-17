Denver Nuggets başantrenörü David Adelman, takımlarının yeni pivotu Jonas Valančiūnas hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.
Sacramento Kings ile yapılan takasın ardından Dario Saric'i gönderen Nuggets, Litvanyalı uzun Jonas Valančiūnas'ı kadrosuna katmıştı.
Adelman, Valančiūnas'ın Nikola Jokić dinlenirken oyunu yönlendirebilecek, alçak postta üretken ve oyun kurucu özellikleri olan bir oyuncu olduğunu belirtti:
"Üzerinden oyun kurabileceğiniz bir oyuncu. Küçük beşlere karşı sırtı dönük oynayabilir, el üstü paslarda başarılı. Oyun kurucu guardların rahatça oynayabileceği bir parça. Onu kadromuza kattığımız için gerçekten çok mutluyuz. ABD'ye ve Denver'a gelişini sabırsızlıkla bekliyoruz."
Valančiūnas, geçen sezon Wizards ve Kings formalarıyla 10.4 sayı ve 7.7 ribaund ortalamalarıyla oynarken, %55.9 saha içi isabet oranı yakaladı. Bu istatistikleriyle, Jokić'in yedeği olarak kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Sacramento Kings ile yapılan takasın ardından Dario Saric'i gönderen Nuggets, Litvanyalı uzun Jonas Valančiūnas'ı kadrosuna katmıştı.
Adelman, Valančiūnas'ın Nikola Jokić dinlenirken oyunu yönlendirebilecek, alçak postta üretken ve oyun kurucu özellikleri olan bir oyuncu olduğunu belirtti:
"Üzerinden oyun kurabileceğiniz bir oyuncu. Küçük beşlere karşı sırtı dönük oynayabilir, el üstü paslarda başarılı. Oyun kurucu guardların rahatça oynayabileceği bir parça. Onu kadromuza kattığımız için gerçekten çok mutluyuz. ABD'ye ve Denver'a gelişini sabırsızlıkla bekliyoruz."
Valančiūnas, geçen sezon Wizards ve Kings formalarıyla 10.4 sayı ve 7.7 ribaund ortalamalarıyla oynarken, %55.9 saha içi isabet oranı yakaladı. Bu istatistikleriyle, Jokić'in yedeği olarak kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.