Denver Nuggets başantrenörü David Adelman, takımlarının yeni pivotu Jonas Valančiūnas hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.Sacramento Kings ile yapılan takasın ardından Dario Saric'i gönderen Nuggets, Litvanyalı uzun Jonas Valančiūnas'ı kadrosuna katmıştı.Adelman, Valančiūnas'ın Nikola Jokić dinlenirken oyunu yönlendirebilecek, alçak postta üretken ve oyun kurucu özellikleri olan bir oyuncu olduğunu belirtti:Valančiūnas, geçen sezon Wizards ve Kings formalarıyla 10.4 sayı ve 7.7 ribaund ortalamalarıyla oynarken, %55.9 saha içi isabet oranı yakaladı. Bu istatistikleriyle, Jokić'in yedeği olarak kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.