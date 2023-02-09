Adekugbe: 'Ali Koç bize uçak gönderdi'

Hataysporlu futbolcu Sam Adekugbe, depremde yaşadıklarını anlattı.



Adekugbe yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten anlatılmıyor. Hiç beklenmeyen bir şey. Adeta bir film gibiydi. Yıkılan binalar, yangınlar, bağıran insanlar görüyorsunuz. Bu gerçekten çok üzücü bir durum." dedi.



"HENÜZ KAYIPLARIMIZ VAR"



Hatayspor çalışanı iki kişinin vefat ettiğini de söyleyen tecrübeli oyuncu, "Takım arkadaşlarım iyi olduğu için tabii ki mutluyum ama takımımıza yardım eden insanlar, kulüp çalışanlarından hala kayıp olanlar var. Onların ailelerinin yüzlerindeki çaresizliği görüyorsunuz. Ekonomik olarak güçlü bir yerde değiliz. Bu insanlar zorlu yaşam şartlarından geldiler. Sevdikleri, yakınları, bu insanların her şeyi. Her şeylerini kaybettiler." ifadelerini kullandı.



"ÖZEL UÇAKLA BİZİ ALDIRDI"



Hatay'tan ayrılırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yardım gönderdiğini söyleyen Adekugbe, "Çok şanslıydık. Teknik direktörümüz Volkan Demirel, Fenerbahçe'de oynamıştı. Fenerbahçe başkanını arayıp, yardım istedi. Fenerbahçe başkanı, Adana'dan İstanbul'a özel bir uçak ayarladı. Otobüsle Adana'ya gidip, oradan özel uçakla İstanbul'a geçtik." diye konuştu.



"ATSU'DAN HENÜZ HABER YOK"



Henüz haber alınamayan takım arkadaşı Atsu ile ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "Kasımpaşa maçından sonra bazı takım arkadaşlarım evime geldiler. Gece geç saate kadar oturduk. Atsu da bizimleydi ama sonra aramızdan ayrıldı. Christian Atsu ve Taner Savut'tan hala haber yok. Malzemecilerimizden biri hayatını kaybetti. Kulübün mutfağında çalışan aşçılardan birisi kızını ve annesini kaybetti. Bir başka malzemecimizin eşinin kolunun kesilmesi gerekecek." açıklamasını yaptı.





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