Adanaspor, 5 maç aradan sonra galip geldi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücaedelede Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 yendi.
Adanaspor'un golleri Sokol Çikalleshi, Orkan Çınar'dan geldi.
Manisa FK'nın tek golü ise Ensar Akgün'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 yenerek son 10 maçtaki 3. galibiyetini elde etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücaedelede Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 yendi.
Adanaspor'un golleri Sokol Çikalleshi, Orkan Çınar'dan geldi.
Manisa FK'nın tek golü ise Ensar Akgün'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 yenerek son 10 maçtaki 3. galibiyetini elde etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.