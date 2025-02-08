Adanaspor, 5 maç aradan sonra galip geldi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor, 5 maç aradan sonra galip geldi
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08 Şubat 2025 17:59
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücaedelede Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 yendi.

Adanaspor'un golleri Sokol Çikalleshi, Orkan Çınar'dan geldi.

Manisa FK'nın tek golü ise Ensar Akgün'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 yenerek son 10 maçtaki 3. galibiyetini elde etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.

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