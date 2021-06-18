Adana Demirspor'un sürprizi: Carlos Bacca!

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, yıldız bir golcü transferi için girişimlerini sürdürürken, yeni bir isim gündeme geldi.



Sky Italia'nın haberine göre Mavi Şimşekler, Kolombiyalı golcü Carlos Bacca'yı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.



Villarreal ile 1 yıl daha kontratı bulunan 34 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli olmadan takımdan ayrılmaya hazırlandığı da kaydedildi.



Milan'dan transfer olduktan sonra 2017'den bu yana Villarreal forması giyen Carlos Bacca, kariyerinde 470 maça çıktı ve 208 gol, 84 asistlik performans sergiledi.



