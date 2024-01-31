Adana Demirspor, Nabil Alioui için anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Nabil Alioui için Le Havre ile anlaşma sağladı. Adana Demirspor'un oyuncuyla görüşmeleri devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Adana Demirspor, Nabil Alioui için anlaştı!
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31 Ocak 2024 17:13
Kadrosunda büyük bir revizyona giden Adana Demirspor, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Adana Demirspor, Le Havre'da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nabil Alioui için kulübü Le Havre ile anlaşma sağladı.

Adana Demirspor'un Le Havre ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Nabil Alioui için ufak bir bonservis ücreti ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaştığı öne sürüldü.

OYUNCUYLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde, Adana Demirspor'un kulübüyle anlaşmasının ardından oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Fransız oyuncunun ikna edilmesi durumunda transferin gerçekleşeceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Le Havre ile bu sezon 19 maça çıkan Alioui, bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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