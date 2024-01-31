Adana Demirspor, Nabil Alioui için anlaştı!

Kadrosunda büyük bir revizyona giden Adana Demirspor, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Adana Demirspor, Le Havre'da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nabil Alioui için kulübü Le Havre ile anlaşma sağladı.



Adana Demirspor'un Le Havre ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Nabil Alioui için ufak bir bonservis ücreti ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaştığı öne sürüldü.



OYUNCUYLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Haberde, Adana Demirspor'un kulübüyle anlaşmasının ardından oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Fransız oyuncunun ikna edilmesi durumunda transferin gerçekleşeceği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Le Havre ile bu sezon 19 maça çıkan Alioui, bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



