Adana Demirspor, Galatasaray'dan transferi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan bir transfere imza attı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Ali Yavuz Kol ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hücum hattında forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da Galatasaray'dan Ankara Keçiörengücü'ne kiralık olarak gitmişti.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Ali Yavuz Kol ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hücum hattında forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da Galatasaray'dan Ankara Keçiörengücü'ne kiralık olarak gitmişti.
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