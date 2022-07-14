Adana Demirspor, Galatasaray'dan transferi açıkladı

Adana Demirspor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u transfer ettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor, Galatasaray'dan transferi açıkladı
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14 Temmuz 2022 20:09
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan bir transfere imza attı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Ali Yavuz Kol ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hücum hattında forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da Galatasaray'dan Ankara Keçiörengücü'ne kiralık olarak gitmişti.



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