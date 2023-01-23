Adana Demirspor'da mutlu son: Bakayoko

Adana Demirspor, kadrosunu bir dünya yıldızı ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Di Marzio'nun haberine göre, bir süredir Akdeniz ekibinin transfer hedeflerinden biri olan Tiemoue Bakayoko, Adana Demirspor'dan gelen teklifi kabul etti.



Adana Demirspor'un, Fransız futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.



Bonservisi Chelsea'de olan Bakayoko, 2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyiyordu.



Chelsea, 28 yaşındaki futbolcu için, 2017 yılında Monaco'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.





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