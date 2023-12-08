Adana Demirspor'da Galatasaray öncesi 4 eksik!

Adana Demirspor, Galatasaray maçı öncesi 4 futbolcusunun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues'in kadroda yer almadığı belirtildi.
İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN AÇIKLAMASI!
MARIO BALOTELLI
Ülkesinde geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.
ANDREAW GRAVILLON
Sol alt arka adale grubunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.
ERTAÇ ÖZBİR
Belinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.
KEVIN RODRIGUES
Sol ayak tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır."
Yapılan açıklamada, Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues'in kadroda yer almadığı belirtildi.
İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN AÇIKLAMASI!
MARIO BALOTELLI
Ülkesinde geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.
ANDREAW GRAVILLON
Sol alt arka adale grubunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.
ERTAÇ ÖZBİR
Belinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.
KEVIN RODRIGUES
Sol ayak tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır."
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