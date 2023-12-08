Adana Demirspor'da Galatasaray öncesi 4 eksik!

Adana Demirspor, Galatasaray maçı öncesi 4 futbolcusunun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacağını açıkladı.

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Adana Demirspor'da Galatasaray öncesi 4 eksik!
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08 Aralık 2023 18:05
Son güncelleme 08 Aralık 2023 18:15
Adana Demirspor, Galatasaray maçı öncesi 4 futbolcusunun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues'in kadroda yer almadığı belirtildi.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN AÇIKLAMASI!

MARIO BALOTELLI

Ülkesinde geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.

ANDREAW GRAVILLON

Sol alt arka adale grubunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.

ERTAÇ ÖZBİR

Belinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.

KEVIN RODRIGUES

Sol ayak tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır."

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