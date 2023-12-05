Adana Demirspor'da 3 teknik direktör adayı

Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için 3 ünlü ismi belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Adana Demirspor'da 3 teknik direktör adayı
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05 Aralık 2023 00:03
Son güncelleme 05 Aralık 2023 00:04
Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da yeni tekni direktör adayları belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro ve Bruno Genesio isimlerini belirledi.

ANDREA PIRLO

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo bu sezon itibariyle İtalya Serie B'de yer alan Sampdoria'da görev yapmaya başladı. Pirlo'nun ekibi, 15 lig maçında 5 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

BRUNO GENESIO

Geçtiğimiz ay Rennes'den ayrılan Fransız teknik adam Bruno Genesio, şu anda boşta bulunuyor. Kariyeri boyunca Lyon, Beijing Guoan ve Rennes'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, oynattığı ofansif oyun ile dikkat çekiyor.

FABIO CANNAVARO

Geçtiğimiz sezon Benevento'yu çalıştıran Fabio Cannavaro, şu anda boşta bulunuyor. İtalyan teknik adam kariyeri boyunca; Gouangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Quanjian ve Çin Milli Takımı'nda da görev yaptı.

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