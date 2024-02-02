Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı

Yukatel Adana Demirspor, Le Havre'dan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nabil Alioui'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı
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02 Şubat 2024 16:28
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nabil Alioui'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Le Havre AC takımında forma giyen Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fas asıllı Fransız Alioui için "Ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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