Adana Demirspor, Antoine Baroan için devrede

Forvet hattını genç bir isimle güçlendirmek isteyen Adana Demirspor, Botev Plovdiv'den Antoine Baroan için son bir girişimde bulunacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor, Antoine Baroan için devrede
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04 Mart 2023 12:58
İleri uca genç bir ismi transfer etmek isteyen Adana Demirspor, Antoine Baroan için son bir girişimde bulunacak.

Mavi Şimşekler, Bulgaristan Ligi ekiplerinden Botev Plovdiv forması giyen Fransız yıldızı kadrosuna katmaya çalışacak. Özellikle 22 yaşında olması nedeniyle yabancı kontenjanına takılmayacak olan Baroan'ı, teknik ekip de çok istiyor.

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