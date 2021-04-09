Acun Ilıcalı'dan Mesut Urgancılar'a cevap; 'Yüzün kızarır mı?'

Beşiktaş maçı öncesi Erzurumspor için dayanışma organizasyonu düzenleyecek olan ancak siyah beyazlı taraftarların tepkisi sonrasında pazartesi gününe ertelenen etkinlik hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar,sözlerini kullanmıştıBu açıklamaya tepki gösteren Acun Ilıcalı şunları dedi;"Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik'ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş'ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş'a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş'a klavyen dışında benim Fenerbahçe'ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir."