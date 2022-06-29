Acun Ilıcalı'ya 400 milyonluk dev teklif!

Premier Lig ekibi Brentford, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e Keane Lewis-Potter için 23.1 milyon Euro (403.2 milyon TL) teklif etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Acun Ilıcalı'ya 400 milyonluk dev teklif!
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29 Haziran 2022 17:14
Premier Lig ekibi Brentford, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e Keane Lewis-Potter için teklifini yaptı.

The Athletic'te yer alan habere göre; geçen ocak ayından bu yana Keane-Lewis Potter için Hull City ile görüşen ancak ikna edemeyen Brentford, bu yaz için ilk teklifini 16 + 4 milyon pound (18.5 + 4.6 milyon euro) olarak yaptı. Hull City, bu teklifi düşünmek için süre istedi.

Daha önce Kristoffer Ajer için 13 milyon pound ödeyerek kulüp transfer rekorunu kıran Brentford, Lewis - Potter için anlaşma sağlarsa bu rekoru güncellemiş olacak.

Hull City altyapısından yetişen ve İngiltere U21 Milli Takımı'nın da yıldızı olan Keane Lewis - Potter, geçen sezonu 13 golle tamamlamıştı.

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