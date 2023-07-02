Acun Ilıcalı, Manchester City'den aldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin genç forveti Liam Delap'ı transfer etti.

Haber; Sporx.com
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Acun Ilıcalı, Manchester City'den aldı
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02 Temmuz 2023 12:54
İngiltere Championship temsilcisi Hull City, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, Premier Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam diyor.

Hull City, transferde harekete geçti. Kulüp, bonservisi Premier Lig şampiyonu Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'i kadrosuna kattı.

Hull City, yeni transferi resmen duyurdu. Kulüp, genç santrforun 1 sezonluk kadroya dahil edildiğini açıkladı.

Genç oyuncu Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.



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