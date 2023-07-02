Acun Ilıcalı, Manchester City'den aldı

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, Premier Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam diyor.
Hull City, transferde harekete geçti. Kulüp, bonservisi Premier Lig şampiyonu Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'i kadrosuna kattı.
Hull City, yeni transferi resmen duyurdu. Kulüp, genç santrforun 1 sezonluk kadroya dahil edildiğini açıkladı.
Genç oyuncu Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.
Hull City, transferde harekete geçti. Kulüp, bonservisi Premier Lig şampiyonu Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'i kadrosuna kattı.
Hull City, yeni transferi resmen duyurdu. Kulüp, genç santrforun 1 sezonluk kadroya dahil edildiğini açıkladı.
Genç oyuncu Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.
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