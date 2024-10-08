Acun Ilıcalı'dan Metin Öztürk'ün 'Survivorcı' sözüne cevap!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de konuk olduğu Derin Futbol programında açıklamalarda bulundu.
Ilıcalı, yaptığı açıklamada Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün, "TFF'nin Survivorcı'nın bir lafıyla hareket edeceğini düşünmüyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, kendi yönetimindeki yarışmacılarla Süper Lig'i karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin." sözlerine cevap verdi.
"MİDEMİ BULANDIRDI"
Metin Öztürk'ün açıklamalarına cevap veren Acun Ilıcalı, "Metin Öztürk'ü tanımıyorum. Araştırdım kendisini ama bir şey de bulamadım. Burada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı hakkında konuşuyor. Konuşmanın neresinden bakarsanız bakın, midemi bulandırdı. Beni aşağılamaya çalışıyor, iki cümleyi bir araya getiremiyor. Neye güvenerek yukarıdan konuştu, anlamış değilim. Sonra da 'Sakinlik istiyoruz' diyor. Dursun Özbek'in bu konuda kendisiyle görüşeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi temsil ettiğim için hakkında konuşmayacağım." dedi.
"GALATASARAY'IN CEZA ALMASI GEREKMİYOR MU?"
Acun Ilıcalı ayrıca, "Metin Öztürk 'Kim bahis işlerinde ceza yemiş, bakın' diyor. Ben yurt dışından para almadım. O yayın yurt dışından geliyor. TRT ve birçok kanalda bu reklamları gördük. Yurt dışında maç bir ajansa satılıyor, buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. TRT'de de bu reklamlar var. Bahis reklamı alan Galatasaray'ın ceza alması gerekmiyor mu? Metin Öztürk'e soruyorum. Siz formanıza bahis reklamı aldınız ve sahaya çıktınız! Bu para nerede? Bunlara cevap veriyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
"SEN NE BİÇİM BİR İNSANSIN"
Öztürk'ün Galatasaray Kulübü'nde görev almasını eleştiren Ilıcalı, "Kendisi çapsız biri olabilir ama Galatasaray'a bu konuşmaları yakıştıramadım. Ben ne yaptım, Galatasaray'a hakaret mi ettim? Sen ne biçim bir insansın? Bu adamın, bu görevde olması hakem konusu kadar absürt" sözlerini sarf etti.
Ilıcalı, yaptığı açıklamada Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün, "TFF'nin Survivorcı'nın bir lafıyla hareket edeceğini düşünmüyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, kendi yönetimindeki yarışmacılarla Süper Lig'i karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin." sözlerine cevap verdi.
"MİDEMİ BULANDIRDI"
Metin Öztürk'ün açıklamalarına cevap veren Acun Ilıcalı, "Metin Öztürk'ü tanımıyorum. Araştırdım kendisini ama bir şey de bulamadım. Burada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı hakkında konuşuyor. Konuşmanın neresinden bakarsanız bakın, midemi bulandırdı. Beni aşağılamaya çalışıyor, iki cümleyi bir araya getiremiyor. Neye güvenerek yukarıdan konuştu, anlamış değilim. Sonra da 'Sakinlik istiyoruz' diyor. Dursun Özbek'in bu konuda kendisiyle görüşeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi temsil ettiğim için hakkında konuşmayacağım." dedi.
"GALATASARAY'IN CEZA ALMASI GEREKMİYOR MU?"
Acun Ilıcalı ayrıca, "Metin Öztürk 'Kim bahis işlerinde ceza yemiş, bakın' diyor. Ben yurt dışından para almadım. O yayın yurt dışından geliyor. TRT ve birçok kanalda bu reklamları gördük. Yurt dışında maç bir ajansa satılıyor, buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. TRT'de de bu reklamlar var. Bahis reklamı alan Galatasaray'ın ceza alması gerekmiyor mu? Metin Öztürk'e soruyorum. Siz formanıza bahis reklamı aldınız ve sahaya çıktınız! Bu para nerede? Bunlara cevap veriyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
"SEN NE BİÇİM BİR İNSANSIN"
Öztürk'ün Galatasaray Kulübü'nde görev almasını eleştiren Ilıcalı, "Kendisi çapsız biri olabilir ama Galatasaray'a bu konuşmaları yakıştıramadım. Ben ne yaptım, Galatasaray'a hakaret mi ettim? Sen ne biçim bir insansın? Bu adamın, bu görevde olması hakem konusu kadar absürt" sözlerini sarf etti.