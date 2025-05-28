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Acun Ilıcalı'dan istifa iddialarına cevap

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakkında çıkan ayrılık iddiaları sonrası konuştu.

calendar 28 Mayıs 2025 11:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'dan istifa iddialarına cevap
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile asbaşkan Acun Ilıcalı'nın aralarının kötü olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama geldi.

Sosyal medyada, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldığı iddiaları kısa sürede gündem olurken, bu haberin gerçek olmadığı açıklandı.

Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada "Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok." dedi.

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Ne diyebilirim ki, yalan haber" ifadelerini kullandı.


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