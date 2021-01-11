Aboubakar için sürpriz West Ham United iddiası

Beşiktaş'a bu sezon geri dönen ve yeniden ilk dönemindeki performansını yakalayan Aboubakar için sürpriz iddia ortaya çıktı.



Kamerunlu forvet, İngiltere Premier Lig takımı West Ham United'ın radarına girdi.



HALLER'İN YERİNE ABOUBAKAR



İngiliz ekibi 45 milyon pounda transfer ettiği Sebastian Haller'de aradığını bulamadı. Forvet oyuncusu Haller, bu transfer döneminde Ajax'a satıldı.



İngiliz basınının iddiasına göre; West Ham Haller'in yerini Aboubakar'la doldurmak istiyor.



Kamerunlu 28 yaşındaki forvetin sözleşmesinin Mayıs'ta bitiyor olması, transferi West Ham için daha çekici hale getiriyor.



Beşiktaşlı Aboubakar, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



