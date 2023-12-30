Aboubakar'a Brezilya'dan talip!

Brezilya Ligi ekibi Gremio, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a talip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'a Brezilya'dan talip!
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30 Aralık 2023 22:22
Beşiktaş'taki geleceği çok tartışılan golcü futbolcu Vincent Aboubakar'da sıcak bir gelişme yaşandı. 

TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre; Brezilya Ligi ekibi Gremio, Vincent Aboubakar'a talip oldu.

Brezilya ekibinin siyah-beyazlılara resmi bir teklif sunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi. 

ABOUBAKAR GİTMEYE SICAK 

Haberde, Aboubakar'ın da Siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI  

Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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