Aboubakar'a Brezilya'dan talip!

Beşiktaş'taki geleceği çok tartışılan golcü futbolcu Vincent Aboubakar'da sıcak bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre; Brezilya Ligi ekibi Gremio, Vincent Aboubakar'a talip oldu.
Brezilya ekibinin siyah-beyazlılara resmi bir teklif sunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
ABOUBAKAR GİTMEYE SICAK
Haberde, Aboubakar'ın da Siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre; Brezilya Ligi ekibi Gremio, Vincent Aboubakar'a talip oldu.
Brezilya ekibinin siyah-beyazlılara resmi bir teklif sunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
ABOUBAKAR GİTMEYE SICAK
Haberde, Aboubakar'ın da Siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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