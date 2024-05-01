Abdulsamet Koç, muaythaide dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Kayseri'de yaşayan 17 yaşındaki milli sporcu Abdulsamet Koç, 1-9 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Dünya Şampiyonası'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor.



Talas ilçesindeki Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Abdulsamet Koç, kendisini korumak ve kilo almak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 4 yıl önce muaythai sporuna başladı.



Antrenmanlarını aksatmayan ve zaman içerisinde kendisini geliştiren Abdulsamet, gittiği spor salonunda Kick Boks Milli Takımı Antrenörü Kevser Bilgin ile tanıştı.



Abdulsamet Koç, antrenörlüğünü üstlenen Bilgin'in yönlendirmesiyle Erkilet Bilge Spor Kulübü adına geçen yıl Ankara'da katıldığı Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük, bu sene Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda ise birincilik etti.



Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma girme başarısı gösteren Abdulsamet, Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor.



"Sporla derslerimde de başarılı olmaya başladım"



Milli sporcu Abdulsamet Koç, AA muhabirine, kendisine maddi ve manevi destek olan ailesi ile antrenörüne teşekkür etti.



Muaythaide dünya ve Avrupa şampiyonu olmak için çok çalıştığını belirten Abdulsamet, şöyle konuştu:



"Bu spora ilk başladığımda çok güçsüzdüm ve zorlanıyordum. Spora devam ettikçe yaklaşık 1,5 yıl içinde hem kilo aldım hem de güçlendim. Bu spor benim kişiliğime ve karakterime daha uygun olduğu için seçtim. Sporla derslerimde de başarılı olmaya başladım. Spor daha fazla disiplinli olmamı sağladı. Benim yaşımdaki gençler, muaythai olmasa da bir spor dalıyla ilgilenmeli. Hedefim, Yunanistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak ve milli takımımızı gururlandırmak. Antrenmanlarımı hocalarımızla beraber yapıyoruz. Gayet güzel gidiyor. Onların desteğiyle devam ediyorum."



Antrenör Kevser Bilgin de muaythaide kendisini geliştirerek başarılı olan sporcusuyla gurur duyduğunu söyledi.



Abdulsamet'in sporda olduğu kadar derslerinde de başarılı olduğunu dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:



"Yunanistan'da şampiyon olmak ve İstiklal Marşı'nı okutabilmek için elinden gelen neyse mücadele edecek. Bunun için müsabaka ağırlıklı antrenmanlar yapıyoruz. Diğer hocalarımızla beraber salonda güç, kuvvet ve çabukluk antrenmanları gerçekleştiriyoruz. Haftada 3 gün koşu yapıyor, 5 gün müsabaka antrenmanı, torba ve lapa çalışmaları yapıyor."





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