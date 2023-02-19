Abdullah Yiğiter Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'dan Abdullah Yiğiter'i kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Yiğiter Çaykur Rizespor'da
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19 Şubat 2023 01:07
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'dan Abdullah Yiğiter'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon Atakaş Hatayspor forması giyen 2000 doğumlu kaleci Abdullah Yiğiter, kendisini kiralık olarak sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Abdullah'a 'hoş geldin' diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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