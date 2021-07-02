Abdullah Avcı, Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ustaoğlu'nun Trabzonspor'a yeni sezon öncesi başarı dileklerini ileterek, Avcı'ya el yapımı Türk bayrağı hediye ettiği belirtti.



Avcı, Sağıroğlu ve Göktaş'ın da günün anısına Vali Ustaoğlu'na, Trabzonspor'un yeni sezon formasını hediye etti.



