Abdullah Avcı transferdeki hedefleri belirledi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için kolları sıvadı Eksikleri belirleyen Avcı, takviye yapılması gereken mevkileri belirledi. Bordo-mavililerde hedef, erken transfer planlamsı ve direkt katkı sağlayacak isimleri kadroya katmak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı transferdeki hedefleri belirledi
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02 Mart 2024 13:58
Trabzonspor yönetimi bu sezon transferde erken davranmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı konu ile ilgili, "İstanbul'da bir ekip var, benim kendi ekibim var, yurt dışında olan ve kulübün içerisinde olanlar var. Deneyimli oyuncuların yanı sıra gençler de olacak. Mevkisel olarak listeyi verdim. Çalışıyoruz ve hızlı mesafe kat ediyoruz. İki sene önceki erken organizasyonu yine yapmak istiyoruz" dedi.

Şampiyonluk sezonu öncesinde nisan ve mayıs aylarında transferlerinin yüzde 70'ini tamamlayan Trabzonspor yine aynı hızlı hamleleri yapmak istiyor.

ÖRNEK İSİM: MEUNIER

Avcı'nın yönetim kuruluna sunduğu ve scout ekibiyle de paylaştığı transfer planlaması ise büyük oranda netleşti. Tecrübeli teknik adamın stoper bölgesine, orta sahanın tamamına yani 6, 8, 10 numara pozisyonlarına ve forvet hattına direkt katkı sağlayacak isimler talep ettiği, kanat ve diğer bölgelerde de kadroyu güçlendirme konusunda karar alındığı belirtildi.

Orta sahaya transfer edilecek futbolcuların bazılarının özellikle Meunier gibi, tecrübeli ve kariyer geçmişi olan isimlerden oluşması bekleniyor.

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