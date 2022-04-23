Abdullah Avcı: 'Şampiyonluk adımını atalım'

Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerine şampiyonluk için mesajı verdi.



"SIRA LİGE GELDİ"



Takımla gerçekleştirdiği maç toplantısında 'Sabırlı oyun' uyarısı yapan başarılı hocanın, "90 dakika boyunca disiplinden kopmayacağız. Sabırlı ve akıllı oyunla, plana sadık kalarak bugünlere geldik. Aynen devam. Kupada kazandık, sıra ligde. Şampiyonluk adımını atalım. Kalitenize güveniyorum" dediği öğrenildi.



KANATLARDAN VURACAK



Öte yandan deneyimli teknik adam son haftalardaki puan kayıpları sonrası ekibiyle bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan sonra kupadaki Kayserispor karşılaşmasında oyun planında bazı değişiklikler dikkat çekerken, Adana Demirspor ile oynanacak maçta daha büyük değişimler bekleniyor. Avcı'nın Adana deplasmanında kanatları daha etkin kullanma ve ceza sahası içerisinde Andreas Cornelius'u daha çok topla buluşturma düşüncesinde olduğu ve bu nedenle kanat oyuncularının performansına önem verdiği belirtildi.



