Abdullah Avcı: 'Elenmek dünyanın sonu değil'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'lık beraberlik sonrası Kopenhag'a elenmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.



Oyuncularının elinden geleni yaptığını söyleyen Avcı, "Bu seviyeler, kolay seviyeler değil. Nem oranı çok yüksek, iki takım için de zor. Bütün oyuncu grubu plana sadık kaldı. Genel olarak yapacaklarının maksimalini yaptılar. İki 8, bir 10 ile oynadık. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Her şeyi denediler. Zaman geçtikçe fiziksel yorgunluk oldu. Nem yüzde 85'di. Çok istedik. Her şeyi denedik. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var. Oyundan memnunum. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu seviye kolay değil. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. O seviye de farklı bir seviye. Oyuncularımı tebrik ettim. Çok fiziksel efor sarf ettik. Toparlanmak kolay olmayacak." dedi.



"DÜNYANIN SONU DEĞİL"



Taraftarların maçın bazı dakikalarında oyunculara tepki vermesini değerlendiren Avcı, "Bu takım, Trabzon şehrinin takımı. Biraz daha hoş görü istiyorum. Onlara yardımcı olsunlar. 4 gün sonra, büyük bir takımla Galatasaray'a karşı oynayacağız. Dünyanın sonu değil. Bu oyun. Son bölümde riskleri de aldık. Taraftardan daha çok hoş görü istiyorum. Daha sakin olmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.



"HER ŞEYİ DENEDİK"



Kaçırılan pozisyonlara dem vuran Avcı, "Djaniny'nin var, Enis'in var, Cornelius'un var, Bartra'nın var, Bakasetas'ın var. Gol atsak oyun başka bir hikayeye dönecek. 2'yi, 3'ü bulacağız. Rakip de çok mücadele etti. Sakat Bakasetas'ı oyuna sokmak zorunda kaldım. Çok kaliteli iki oyuncum sakat; Visca ve Hamsik. Her şeyi denedik. Yapacak bir şey yok. Cuma günü kuralar çekilecek. Kuralar bir çekilsin. 4 gün sonra Galatasaray maçı var. Önce bir toparlanalım." diyerek sözlerini noktaladı.



"5-6 NET POZİSYON BULDUK"



Kazanıp gruplara devam etmek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden Avcı, "Ama iki maç maksimum seviyede oynadık. Maçın büyük bölümünde planları uyguladık. Kenar orta sayısı, girdiğimiz pozisyon fazlaydı. Ama girdiğiniz pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. 5-6 net pozisyona girdik. Fizik kalitesi yüksek bir takımla oynadık, onları tebrik ediyoruz. Nem oranı yüksek olması oyuncuların fizik kalitesine çok etki etti. Oyun olarak kazanabileceğimiz müsabakada berabere kalarak elendik." şeklinde konuştu.



"KREDİNİZ AZALDI MI?" SORUSU



Son alınan sonuçların ardından kredisinin azaldığı yönündeki bir soruya da Avcı, "Ben gülüyorum bunlara. Benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. 1,5 senedir Trabzonspor Kulübü'nde harika işler yapılıyor. Yurt dışına oyuncular satılıyor, kupalar alınıyor. Bir oyun felsefesi, kültürü oluşturuluyor. Benim yolum uzun bir yol." yanıtını verdi.





