Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Kulübü sorun değil

vetransferlerini bitiren Trabzonspor, gaz kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta savunmayı güçlendiren Bordo-Mavililer, şimdi rotayı ön tarafa çevirdi.Yeni sezondaile devam etmeyi düşünmeyen teknik direktörismini yönetime vermişti. Bordo-Mavili kulübün kurmayları oyuncu cephesiyle görüşmelere devam ederken, süreci hızlandırmak adına Abdullah hoca bizzat devreye girdi. Göreve geldiği günden bu yana pek çok transferde kilit rol oynayan ve futbolcularla görüntülü görüşmeler yapan Avcı,. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'deolan yıldız forvete planlarını anlatan ve yeni sezondaki oyun kurgusuyla ilgili bilgi veren Avcı, kendisinisöyledi.Bu görüşmenin ardından artık Trabzonspor yönetimi oyuncu cephesinden net bir geri dönüş bekliyor. Umut Bozok'un menajeri farklı takımlarla temaslarını sürdürse de, Trabzonspor son gelişmeler sonrası ağır basıyor. Bonservis olarakcivarında bir rakamıkabul edeceği öğrenilirken, Fransızlarcevabını vermişti.