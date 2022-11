Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda çalışmaların yeniden başlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA



Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Abdullah Avcı "İsimler varmış ama benim haberim yok. Gelenler gidenler oluyor. Bir bilgim yok. Kulübümüzün de sürdürülebilir bir durumunu oluşturmak gerekiyor. Dünya ekonomisinin, ülkemizin sürecini biliyoruz. Kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket etmeliyiz. Hatta 1 yabancı oyunculuk yeri boşaltmamız gerekiyor 14 kuralı için. Çabuk sirkülasyonların olacağı iş değil bu iş. Bir transfer çalışmamız yok. Oyuncu bakıyoruz, seyrediyoruz tabii ki. Bir şey olur, gitmek isteyen olur, para kazandıracak olur. İzleme çalışması bu yüzden var. Bruno Perez ve Edin Visca, takım antrenmanlarını son derece iyi yapıyorlar. Verileri çok iyi. Bugün Edin'i koruduk, bir bölümden sonra çıkardık. Sakatlanmadan kampa götürmemiz lazım. Edin devam edecek, Bruno Peres ise ocak ayından sonra bizimle devam edecek. Artık herkes, bu oyunun bir organizasyon oyunu olduğunu anlıyor. Bence Dünya Kupası'nda daha da sürprizler olacak. Oyunun anları, süreleri var. Japonya maçı 2-0, 3-0 olacakken dönüyor. Oyunun anları önemli. Herkes bir organizasyon, plan yapıyor. Geldiğimiz çağda, teknolojide dünya bilgiden faydalanıyor, herkes kendine yatırım yapıyor." açıklamasını yaptı.



"İYİ MİYİZ? ARADAYIZ! KÖTÜ MÜYÜZ?"



Şanssızlıklar yaşadıklarını vurgulayan Abdullah Avcı "22 maçlık resmi süreç için söyleyeyim; özellikle 8-9. ayda oyuncu değişimleriyle beraber planlamada olan oyuncular oldu, olmayan oyuncular oldu. İlk 11'in 7-8'i yeni gelen oyunculardan oldu. İlk 11'in 3 net oyuncusu sakatlandı. Bruno'nun aşil tendonu koptu, Edin'in kolu kırıldı, Dorukhan'ın çaprazı koptu. Oyuncuları mevkisel olarak farklı bölgelerde kullandık. Ömür'ü kenar kullanmak zorunda kaldık. Performansını aşağı çekmek zorunda kaldık. 8-10 olarak çok daha iyi oyuncu. Trezeguet solda etkili ama orada başkasını kullanıp onu sağa çekti. Ona rağmen birçok iyi oyunlar da oynadık, arada kalan oyunlar da oynadık. Bazen sonuç aldık, bazen alamadık. İyi miyiz, aradayız. Kötü müyüz, değiliz. Arada gidiyoruz. Bir takım çalışmalar yapıyoruz. Hem oyunu, hem oyuncuyu, hem verileri inceliyoruz. Veriler ile gözlemler uyuşunca pek çok şeyi aydınlatıyorsun." dedi.



"HER KULAVARDA TRABZONSPOR VAR"



Sezonun kalan bölümüne hazırlanacaklarını söyleyen Abdullah Avcı "Şampiyonluktan sonra değişim yaşandıktan sonra Trabzonspor her kulvarda var. Ligde devam ediyor. Konferans Ligi'nde önemli hedefleri var, koşacak. Kupada olacağız. Değişimin üzerinde çok çalışarak bu arayı hem oyuncu, hem oyuncu üzerinden çalışarak, sahada pratikler yaparak, 22 maçın swot analizini yaparak hazırlıklara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"KAMPTA ÜÇ HAZIRLIK MAÇI"



Hazırlık maçları ile ilgili bilgi veren bordo-mavili teknik direktör "Kampta 3 tane hazırlık maçımız olacak. Sakatlıktan çıkanlar var. Onların sürelerini planlayacağız. Kamp sürecini taktiksel ve pratikler yaparak geçireceğiz. Umarım sakatsız, herkesin daha sağlıklı olduğu bir başlangıç olur." açıklamasını yaptı.



"BASKIDA DÖRDÜNCÜYÜZ"



Abdullah Avcı ayrıca "Üstüne basa basa söylüyorum. Bu oyun, bir bütün. Baskı yapıp topu alınca geri vermezsin. Savunmayı, baskıyı, hücumu yapacaksın, topa sahip olacaksın. Savunma, hücum yapmayacağız, sadece duran top mu çalışacağız yani. Biz neleri daha iyi yapabilirizi çalışıyorsun. Agresif oyun ne demek? Kaç tane baskı çeşidi var? Bu ligde rakip sahada baskı konusunda 4'üncü sıradayız. Bu iyi bir şey. İki üçe nasıl çıkarız buna bakacağız." dedi.



"BU HİÇ SAĞLIKLI DEĞİL"



Bordo-mavili takımın oyunuyla ilgili konuşan Abdullah Avcı "Maç başına kalemizde 10.9 şut görürken, en az şut gören 4. takımız. Geçen sene şampiyon olan takım 13.8 şuta izin vermiş. Daha fazla. 6'ıncı sıradayız. Uğurcan ve savunma seni ayakta tutmuş. Bu sene daha iyisin aslında. Bu sene kalemize gelen şutların yüzde 71'i merkezden. Bunu nasıl açıklarsın? 8'ler merkezi kapatmamış, kenar oyuncuları merkezi kapatmamış. Bunlar üzerinden çalışmalar yapıp daha aza indireceğiz. Rakibi en fazla uzun pasa zorlayan takımız. Baskıyı çok güzel yaptığımız maçlar var. Baskıyla topu aldıktan sonra çabuk kaybediyorsan... Biz çok pas yapıyormuşuz ya biz, öyle lay lay lay lay. Birinci bölgeyi en az kullanan takımız. Bu hiç sağlıklı değil. En fazla orta yapan takıma döndük. Akan oyunda 80 taneden 1 tanesi gol oluyor. Orta yapmıyorsun, bilmem ne... Dünya Kupası seyrediyorsunuz, ne görüyorsunuz? Savunma ve hücumlar hep bir bütün. Bir tanesi yapmadığın zaman olmuyor. Kimler, kimleri cezalandırıyor. Bu oyun bir bütün ve detayları var. Biz de doğruları yapmaya çalışıyoruz. Yediğimiz toplam 29 golün 13'ünü set hücumlarından yedik. 11 kişi topun arkasındaymışız. Bunu çözmeye çalışacağız. Maç başına 15.6 şut denemişiz. Ligde en fazla şut deneyen ikinci takımız. Neyimiz eksik? Koşu yapan oyuncu sayımız eksik. Oyuncu profilinden kaynaklanıyor. Kenar oyuncuları böyle olunca orta sahalarla oynadık ve eksik kaldı. En fazla uzun pas kullanan takımız. Futbol bunu kaldırmaz. Biz bunu geçen sene en az yapan takımdık, bu sene en çok. Bugün dünya futbolunda top ayağına en çok değen iki tane oyuncu söyleyin, biri stoper biri kaleci. Bunu oynamayacak mı stoper, yanındaki stopere. İleri vurduğunda ne olacak? Ligin en az hava topu kazanan takımıyız. Bunlar bizim eksiklerimiz, daha çok çalışacağız ve daha iyi olmaya çalışacağız. Bu bir tespit, eksiklerinle ilgili. Ligde duran toptan sadece 1 gol yedik, o da frikikten. Hava topu kazanma oranımız yüzde 45. Vurduğumuz topu kazanamıyoruz. Geçen sene yüzde 57'den düşmüş. Sen sahipsiz topu alamıyorsan vurmanın anlamı yok, pas opsiyonlarını kullanacaksın. Maç başına 6 anahtar pas ile son sıradayız. Final paslarımızın hepsi kötü. Öyle görüntüler var ki... Baka var, Visca var, Marek var. Pası doğru atsan 2-0 olacak." dedi.



"PLAYSTATINON DEĞİL BU!"



Trabzonspor'un oyunuyla ilgili sözlerine devam eden Abdullah Avcı "Hedefsiz orta yaparsan bunlar sana geçiş hücumu olarak geri döner. Sol bekte 8 isim denedik. Larsen de Eren de hücumda desteğe giden oyuncular. Hedefte sonuçlanmadığı için istatistikte kötü görünebilirler. Eren'i daha fazla hücumda kullandık. Adana Demirspor maçında yediğimiz 3. golü hatırlayın. Ceza sahası içinde iki bek var. Final pasını atsak gol atacağız. Bu doğru görüntü değil. Benim oynadığım 8'lerin defansif özellikleri yok, karşılamada sıkıntı yaşıyorlar. Bu sene bekleri, geçen seneye oranla daha derinde kullanıyorum. Ben bekleri en değişik hocalardan biriyim. Bazen oyun kurucu, bazen derinde, bazen iç kulvarda konuştum. Tony varken başka, Edin varken başka, Ömür varken başka kullanırsın beki. Bek ille kenar çizgiden gitmez. Bu ligde 3-1-6'yı oynadık. Tabelaya yansımadığı için anlatamadık. Bu iş tabela işidir. Biz 2 senedir çok önemli işler yapıyoruz. Kulüp yaşıyor, kupalar alınıyor, yurt dışına oyuncu satıyoruz, her kulvardayız. PlayStation değil bu. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





