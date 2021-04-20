Abdülkadir Ömür Galatasaray'a kilitlendi











Fırtına'da uzun bir sakatlık döneminin ardından Hatayspor karşısında son dakikalarda oyuna alınan Abdülkadir Ömür, Galatasaray ile oynanacak derbiye kilitlenmiş durumda.Hedefinin EURO 2020 kadrosunda bulunmak olduğunu açıklayan ve ligin kalan bölümünde forma giyip tam hazır hale gelmeyi arzulayan 21 yaşındaki sağ kanat kendisini iyi hissettiğini teknik direktör Abdullah Avcı'ya da söyledi. Avcı'nın derbide Abdülkadir'i ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.Abdülkadir Ömür, sakatlık dönemindediye konuşmuştu.