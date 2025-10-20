ABD Grand Prix'inde zafer Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı ABD Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 34 dakika 00.161 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, sezonun 5. yarışını kazandı.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 7.959 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise liderin 15.373 saniye gerisinde üçüncü oldu.

5 YARIŞ KALA ZİRVEDE İŞLER KIZIŞTI

Sezonun bitmesine 5 yarış kala Max Verstappen, yaz arasından beri sürdürdüğü yüksek performansını devam ettirerek ABD'de de kazandı ve zirveyle arasındaki puan farkını 40'a indirdi.

İkinci sıradaki Lando Norris ise zirvedeki Piastri ile aradaki farkı 14'e kadar çekti.