ABD Açık'ta final heyecanı: Sinner - Alcaraz!

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta final müsabakası Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner arasında 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Eurosport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.İki tenisçi bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından üçüncü kez finalde kozlarını paylaşacak.Fransa Açık'ta Alcaraz, 2-0 geriden gelerek şampiyonluk kupasını kaldırmış, Wimbledon'da ise Sinner, rakibini 3-1 mağlup etmişti.Alcaraz, 2015'ten bu yana turnuvada set vermeden finale çıkan ilk sporcu oldu. İspanyol raket, 22 yaş 111 günle Rafael Nadal ve Bjorn Borg'ün ardından 7 grand slam finaline ulaşan en genç sporcu unvanını elde etti.New York kentindeki turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Sinner, 25 numaralı seribaşı Auger-Aliassime ile karşılaştı.Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 3-1 yenen İtalyan Jannik Sinner, finale çıktı.3 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Sinner, grand slam turnuvalarında üst üste 5, toplamda 6. kez finale yükselme başarısını gösterdi.Bu galibiyetle birlikte Sinner, kariyerinin 300. galibiyetinin elde eden SinnerBir diğer tek erkekler yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşı karşıya geldi.İspanyol raket, 2 saat 23 dakika süren karşılaşmada setleri 6-4, 7-6 ve 6-2 alarak Djokovic'i 3-0 yendi ve finale çıktı.