07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
15:00
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

ABD Açık'ta final heyecanı: Sinner - Alcaraz!

ABD Açık'ta final müsabakasında Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz karşılaşacak.

07 Eylül 2025
Haber: Sporx.com ve AA
ABD Açık'ta final heyecanı: Sinner - Alcaraz!
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta final müsabakası Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner arasında 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Eurosport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki tenisçi bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından üçüncü kez finalde kozlarını paylaşacak.

Fransa Açık'ta Alcaraz, 2-0 geriden gelerek şampiyonluk kupasını kaldırmış, Wimbledon'da ise Sinner, rakibini 3-1 mağlup etmişti.


Alcaraz, 2015'ten bu yana turnuvada set vermeden finale çıkan ilk sporcu oldu. İspanyol raket, 22 yaş 111 günle Rafael Nadal ve Bjorn Borg'ün ardından 7 grand slam finaline ulaşan en genç sporcu unvanını elde etti.

SINNER, FELIX AUGER'İ ELEDİ

New York kentindeki turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Sinner, 25 numaralı seribaşı Auger-Aliassime ile karşılaştı.

Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 3-1 yenen İtalyan Jannik Sinner, finale çıktı.

3 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Sinner, grand slam turnuvalarında üst üste 5, toplamda 6. kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Bu galibiyetle birlikte Sinner, kariyerinin 300. galibiyetinin elde eden Sinner

ALCARAZ, DJOKOVIC'İ GEÇTİ

Bir diğer tek erkekler yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşı karşıya geldi.

İspanyol raket, 2 saat 23 dakika süren karşılaşmada setleri 6-4, 7-6 ve 6-2 alarak Djokovic'i 3-0 yendi ve finale çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
