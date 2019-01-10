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Aatif adım adım Çaykur Rizespor'a

Çaykur Rizespor, resmi teklif yaptığı Aatif konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yaklaştı.

Aatif adım adım Çaykur Rizespor'a
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10 Ocak 2019 07:13
Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. Süper Lig'in son sırasında bulunan Karadeniz ekibi kadrosunu güçlendirmek için affedilen Faslı oyuncuyu istedi.

İki kulübün transfere sıcak baktığı ifade edilirken Faslı futbolcu ile de anlaşma sağlandı.

Aatif'ın istediği ücretin de Çaykur Rizespor tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Bu transferin birkaç gün içinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

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