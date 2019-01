"BİR MAÇTA 9 ÜÇLÜK ATMIŞTIM"

Bütçesini düşüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ligde ilk yarıyı 5. sırada bitirdi.Sarı-kırmızılıların bireysel performans olarak en öne çıkan ismi ise 13.9 sayı, 3.3 asist, 3.1 ribaunt ortalamasına sahip Aaron Harrison oldu. 24 yaşındaki ABD'li şutör gard, özellikle 9'da 7 üçlükle oynadığı Fenerbahçe derbisine damgasını vurdu.İşte Harrison'ın Sabah gazetesine yaptığı açıklamalar:Dürüst olacağım; kalmak için yeterince oynamadım. Ben şutla yaşayan bir basketbolcuyum. Sahada yeterli kadar süre alamadım ve kendimi gösteremedim. Avrupa'ya gelip üst seviyede bir ligde oynamak kişisel gelişimim için önemliydi. Bu yüzden NBA'den ayrıldım.Karşıma iyi bir fırsat çıktı. Gelmeden önce kulübü araştırdım, harika bir taraftarı olduğunu öğrendim. Koç (Ertuğrul Erdoğan) da üç kez konuşup beni ikna etti. Türkiye Basketbol Ligi'nde rekabet üst düzey. Her maç çok önemli. Benim için doğru takımın Galatasaray olduğunu düşündüm ve iyi ki gelmişim.Ailem ve arkadaşlarım ABD'de. NBA'de oynamanın böyle bir avantajı var benim için. Ama Türkiye'yi gerçekten sevdim. Koç ve ekibi ile iletişimim çok iyi, İstanbul da harika bir şehir. Şu an sezonun ortasındayız, geleceğimi düşünmüyorum ve sezonun keyfini çıkarıyorum.Elbette şampiyonluk için favori gösterilen takımlar (Fenerbahçe ve Efes) kadar eski değiliz. Yeni kurulan bir ekibiz. Çok genç, öğrenmeye aç, zeki bir takımız. Her maç gelişiyoruz ve üzerine koyarak devam ediyoruz. Adım adım gitmemiz gerek. Şampiyonluk kelimesini kullanmak istemiyorum ama imkansız değil.Koç bana güveniyor ve bu da beni olumlu etkiliyor. Oyun içinde liderlik ve sorumluluk verdi. Ben de elimden geleni yapıyorum.Kişisel olarak tanımıyorum ama tabii ki biliyorum. Mesela Cedi çok iyi bir basketbolcu. Daha da iyi olacak.Kolej günlerimde dahi böyle bir tribün atmosferi görmedim. İnanılmazdı. Maçın sonucunda taraftarın etkisi oldu ama biz de çok iyi hazırlandık. Rakibin zaaflarına konsantre olduk, sahada uyguladık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.D League'de 9'da 9 üçlük attığım bir maç olmuştu.Bebek ve İstinye Park.Will Smith