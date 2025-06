A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Montes, başarı için zaman istedi

- "LİGİ GELİŞTİRMELİ, FİZİKSEL KAPASİTEMİZİ ARTTIRMALIYIZ"

- "YAPACAĞIMIZ İŞ ZAMAN ALACAK"

- "2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KADAR HAZIR OLMALIYIZ"

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İspanyol başantrenörü David Ginesta Montes, doğru yolda ilerlediklerini ancak zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.Ocak ayının ortasında milli takımın başına geçen 37 yaşındaki Ginesta Montes, Türkiye'ye gelme sebebi, ilk 5 ayda yaptıkları, Türk hentbolcular hakkındaki görüşleri ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.İspanyol çalıştırıcı, Türk Milli Takımı'nı tercih etmesi hakkında "Buraya geldim. Çünkü başkanımız Mesut (Çebi) Bey'le ilk konuştuğumda, federasyonun Türk hentbolunun geleceği için bir planı olduğunu gördüm. Benim açımdan en önemlisi bir planımızın olması. Sonrasında genç ve deneyimli oyuncularla çalışıp gelecek için güzel şeyler inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.İlk 5 ayın çok hızlı geçtiğini aktaran Ginesta Montes, "Ekibimle beraber iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Geçen aydan bu yana Ankara'da çalışan genç takım oyuncularını takip ediyorum. Onları ve antrenörleri tanımaya, elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ama en önemlisi, herkesin bu projeye mümkün olduğunca yardım etmek istemesi. Hepimiz Türk hentbolunu geliştirebilmek için çalışıyoruz." diye konuştu.Ginesta Montes, göreve başladığında nasıl bir oyuncu havuzuyla karşılaştığı sorusuna "Deneyimli ve genç oyunculardan oluşan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca geleceğimiz olan 17 ve 19 yaş altı oyuncularla çalışıyoruz. A takımda uluslararası tecrübeye sahip oyuncularımız var. Kariyerlerini yurt dışında sürdüren isimlerin varlığı önemli. Çünkü Türkiye liginde olmayan deneyimi bize katabilirler. Şu anki çalışma şeklimizden memnunum. Milli maç haftaları geldiğinde en iyi oyuncuları seçebileceğimiz geniş bir oyuncu grubumuz var. İyi performans gösterirlerse, kulüplerinde iyi oynarlarsa milli takıma gelebilirler. Bu yüzden sadece 18 ya da 20 isimle değil daha fazla oyuncuyla çalışmak istiyoruz. Çünkü her ihtimale karşı elimizde hazır oyuncular olmalı." yanıtını verdi.Türkiye'de kadın hentbolunun ilerlemesi için neler yapılması gerektiği sorusu yöneltilen Ginesta Montes, şunları söyledi:"Öncelikle kendi ligimizi geliştirmeliyiz. Sonra kilit noktalardan birinin, fiziksel kondisyon olduğunu düşünüyorum. Bu yönde çalışıyoruz, umarım gelecekte bu alanda daha iyi oluruz. Ayrıca oyuncularımızın mümkün olduğunca üst düzey maça çıkması gerekiyor. Bu kesinlikle Türk oyuncularının seviyesini artırmamıza yardımcı olacak."İspanyol başantrenör, yakından takip ettiği alt yaş milli takımlarına ilişkin de "17 ve 19 yaş altı oyunculardan çok memnunum. Çok fazla potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. 19 yaş altı takımında iri, hızlı, farklı özellikler ve becerilere sahip oyuncular var. Yapmamız gereken bunu pratiğe geçirmek. Uluslararası maçlar oynayarak onlara deneyim kazandırmalıyız. Ayrıca şu an çalışmalarını sürdüren çok iyi bir 17 yaş altı takımımız var. Takımın tutumu çok iyi. Öğrenmek istiyorlar, dinliyorlar. Dolayısıyla iyimser ve pozitif olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.Ginesta Montes, doğru yolda ilerlediklerini ancak zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Planımızı takip etmeye çalışıyoruz. Sadece yapacağımız işin zaman alacağını düşünüyorum. Umarım Türkiye'de hentbolu seven ve hentbol için bir şeyler yapmak isteyen herkes bu projeye dahil olmaya çalışır. Ben buradayım ama herkesle konuşabilirim. Beni veya bu projeyi dinlemeye açık olan herkese yardım edebilirim." dedi.Gelişim projesini tek başına hayata geçiremeyeceğini belirten ve Türk hentbolunun paydaşlarından destek isteyen Ginesta Montes, "Herkesin bu federasyona, bu projeye kendini dahil hissetmesi gerekiyor. Kapılar herkese açık. Birlikte çalışırsak sonuçlar kesinlikle daha hızlı gelecektir. Her şeyi bir gün, bir hafta veya bir ayda düzeltecek bir çare yok. Çok çalışmalıyız, aylarca çalışmalıyız ve sonunda ne olacağını göreceğiz." yorumunu yaptı.Kendisinin yanı sıra A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino ve Hentbol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Jordi Jodar Sagales'in de İspanyol olduğu hatırlatılan Ginesta Montes, Türk hentbolunda İspanyol ekolünün işe yarayıp yaramayacağı sorusuna "İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi yöntemlerimiz var ve bunu takip edeceğiz. Eğer Türkiye için iyiyse bu metodolojiyi uygulayacağız. Aynı zamanda sistemimizi başka ülkelere, takımlara veya federasyonlara nasıl uyarlayabileceğimizi de biliyoruz. İspanyol antrenörler olarak kendi metotlarımız var ama burada sahip olduklarımıza da uyum sağlayabiliriz." cevabını verdi.Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki başantrenör, öncelikli hedefi hakkında ise şunları kaydetti:"Çok sayıda hazırlık maçı oynamayı planlıyorum. Gelecek aydan aralık ayına kadar yaklaşık 8-10 maça çıkacağız. Zorlu takımlara karşı maçlar oynayarak nerede olduğumuzu görmek bence çok önemli. Türkiye, 2026'nın aralık ayında Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. O şampiyonada hazır olmalıyız. Bu, altın madalya kazanmamız gerektiği anlamına gelmiyor. En iyi performansımızı sergilememiz ve mümkün olduğunca fazla maç kazanmamız gerektiği anlamına geliyor."