A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi İsviçre

A Milli Kadın Futbol Takımı, cuma günü İsviçre'yi konuk edecek.

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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi İsviçre
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11 Temmuz 2024 11:13
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında cuma günü Kocaeli'de İsviçre'yi ağırlayacak.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.

Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan A Milli Takım, 6 puanla 2. sırada yer alıyor.

Oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan İsviçre ise 9 puanla lider durumda bulunuyor.

Milli takım, İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.

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