A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Camino dönemi

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü İspanyol Oliver Roy Camino oldu

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Camino dönemi
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28 Ocak 2025 21:25
 A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine, İspanyol Oliver Roy Camino getirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve EHF Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanan 45 yaşındaki Camino ile anlaşmaya varıldı.

Kariyerinde Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek kulüplerinde antrenörlük yapan Camino, 2023 yazından bu yana ise Türkiye Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştırıyor.

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