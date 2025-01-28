A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Camino dönemi

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine, İspanyol Oliver Roy Camino getirildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve EHF Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanan 45 yaşındaki Camino ile anlaşmaya varıldı.
Kariyerinde Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek kulüplerinde antrenörlük yapan Camino, 2023 yazından bu yana ise Türkiye Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştırıyor.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve EHF Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanan 45 yaşındaki Camino ile anlaşmaya varıldı.
Kariyerinde Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek kulüplerinde antrenörlük yapan Camino, 2023 yazından bu yana ise Türkiye Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştırıyor.