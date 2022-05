Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.



Beşiktaş, 19. dakikada Valentin Rosier'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 27. dakikada Cyle Larin ile ilk golünü buldu. 32. dakikada Josef de Souza farkı 2'ye çıkardı. Josef, 37. dakikada Berkan Emir'e yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördü.



Göztepe'de ise Adis Jahovic, Necip Uysal'a yaptığı faul sonrası VAR uyarının ardından 75. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sezon ilk defa üst üste 2 deplasman maçını kazanan Beşiktaş, puanını 58 yaptı. Evinde oynadığı son 7 maçı kaybeden Göztepe, 28 puanda kaldı.



Beşiktaş, sezonu Konyaspor ile evinde oynayacağı maçla tamamlayacak. Göztepe ise Adana Demirspor'a konuk olacak.



DERBİ KADROSUNA GÖRE 4 FARKLI İSİM



Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda bu sezonki son deplasman maçına çıktı.



Geçen sezonun son haftasında rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda 15 Mayıs 2021'de 2-1 mağlup ederek şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonun son dış saha maçını da 15 Mayıs'ta aynı statta ve aynı rakibine karşı oynadı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde 4 farklı ismi sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta ilk 11'de yer alan kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın yerine kaleci Emre Bilgin, Francisco Montero, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou forma giydi.



GÖZTEPE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe'de ise geçen haftaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında ilk 11'de yer alan Kerim Alıcı ve Halil Akbunar'ın yerine Murat Paluli ve Kahraman Demirtaş mücadele etti.



Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de yer alacak Göztepe, 2019-2020 sezonunda hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçında 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, veda ettiği Süper Lig'deki son iç saha maçında da Beşiktaş'ı ağırladı.



BEŞİKTAŞ MAÇA ADETA 10 KİŞİ BAŞLADI



Mücadele tempolu başladı. Beşiktaş, ilk dakikalardan itibaren oyunu Göztepe yarı alanına bırakmaya çalıştı. 6. dakikada Beşiktaş fileleri havalandırdı ancak ofsayt bayrağı kalktı.



Rachid Ghezzal'ın sürüklediği ataklarla etkisini artıran Beşiktaş, Valentin Rosier'in 9. dakikada elle oynama ve 19. dakikada arkadan çekme nedeniyle kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldı.



Beşiktaş'ta 12. dakikada sakatlanan Welinton yerine Necip Uysal, 22. dakikada ise taktiksel olarak N'Koudou yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu.



5 DAKİKADA; LARIN VE JOSEF



Siyah beyazlılar, 10 kişi kalmasına rağmen baskısını sürdürdü ve 27. dakikada Cyle Larin'in golüyle öne geçti. Larin, Ghezzal'ın serbest vuruşu sonrası kaleciden seken topu çok iyi takip ederek tamamladı.



Ataklarını sürdüren Beşiktaş, 32. dakikada Josef de Souza ile farkı 2'ye çıkardı. Brezilyalı futbolcu, Montero'nun çizgiden ortaya çevirdiği topu çok iyi takip ederek tek vuruşla topu ağlarla gönderdi.



KIRMIZI KART JOSEF: BEŞİKTAŞ 9 KİŞİ



Beşiktaş, 2-0'dan sonra kontratağa dönmek istedi. Oyunu daha çok kendi yarı alanında oynamak isteyen Beşiktaş'ta Josef, 39. dakikada Berkan Emir'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.



Göztepe, ilk yarının kalan bölümünde baskı kursa da sonuç alamadı.



GÖZTEPE İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLADI



Göztepe ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Murat Paluli ve Kahraman yerine Kerim Alıcı ve Adis Jahovic oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta ise Emirhan yerine Atiba oyuna girdi.



Göztepe, ikinci yarıda daha baskılı oynayan taraftı. Beşiktaş yarı alanına çekilirken, zaman zaman Ghezzal ve Larin arasındaki paslaşmalarla hücum etmeye çalıştı.



GHEZZAL DA SAKATLANDI



Göztepe de Emre Bilgin'in koruduğu kalede zaman zaman etkili olsa da genç kaleciyi geçemedi.



Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlanarak değişiklik istedi ve 64. dakikada yerine Can Bozdoğan girdi. Larin yerine de Batshuayi oyuna dahil oldu.



MAÇIN 3. KIRMIZI KARTI: JAHOVIC



Göztepe'de 75. dakikada Adis Jahovic'in Necip Uysal'a yaptığı faulün ardından 10 kişi kaldı.



EMRE BİLGİN GEÇİT VERMEDİ



Ev sahibi ekip, kalan 15 dakikalık bölümde farkı azaltmak istese de Beşiktaş savunmasını ve genç kaleci Emre Bilgin'i geçemedi.



Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaşlı iki futbolcunun uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo'nun iki vuruşunda da kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 9. dakikada gören Roiser, 19. dakikada Baku'ya yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın cezası sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, saha sahasının sol çaprazında topla buluşan Larin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

32. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Emirhan'ın sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Montero'nun yaptığı ortada, meşin yuvarlakla son olarak penaltı noktasında Josef buluştu. Bu oyuncu topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

36. dakikada Berkan Emir'e faul yapan Josef hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Ümit Öztürk, sarı kartı iptal ederek Josef'e direkt kırmızı kart gösterdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



66. dakikada Tijanic'in ceza sahasında sert şutunda, kaleci Emre'nin önlediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

74. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Necip Uysal'a yaptığı hareketin ardından Jahovic sarı kartla cezalandırıldı. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, sarı kartını iptal edip Jahovic'e kırmızı kart gösterdi.

90+1. dakikada Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ege'nin şutunda, kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakayı Beşiktaş 2-0 galip tamamladı.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli (Dk. 46 Kerim Alıcı), Mihojevic (Dk. 63 Ege Özkayımoğlu), Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Jahovic), Berkan Emir, Atakan Çankaya (Dk. 84 Efe Can Saçıkara), Arslanagic, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic (Dk. 90+2 İzzet Furkan Malak), Di Santo

Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Welinton (Dk. 12 Necip Uysal), Montero, Rosier, Josef, Emirhan İlkhan (Dk. 46 Hutchinson), Ghezzal (Dk. 64 Can Bozdoğan), Umut Meraş, Larin (Dk. 64 Batshuayi), N'Koudou (Dk. 22 Kenan Karaman)

Goller: Dk. 27 Larin, Dk. 32 Josef (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 19 Rosier, Dk. 36 Josef (Beşiktaş), Dk. 74 Jahovic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Murat Paluli, Dk. 31 Atakan Çankaya, Dk. 55 Di Santo, Dk. 60 Yalçın Kayan, Dk. 83 Ege Özkayımoğlu, Dk. 86 Kerim Alıcı (Göztepe), Dk. 45 Emre Bilgin, Dk. 87 Batshuayi (Beşiktaş)









