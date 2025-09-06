80 yaşında milli takım yöneten ilk teknik direktör oldu

Futbol dünyasının duayen isimlerinden Mircea Lucescu, yeni bir rekora daha imza attı. Rumen teknik adam, Romanya'nın Kanada ile oynadığı hazırlık maçında takımının başında sahaya çıkarak dünya futbol tarihinde milli takım çalıştıran en yaşlı teknik direktör unvanını kazandı.

80 yıl, 1 ay, 7 gün ile tarihe geçen Lucescu, bu alanda daha önceki rekorun sahibi olan Uruguaylı Roque Maspoli'yi geride bıraktı. Maspoli, 1997 yılında 79 yaşında Uruguay Milli Takımı'nın başında sahaya çıkmıştı.

TECRÜBESİYLE YOL GÖSTERİYOR

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev yapan, Shakhtar Donetsk ve Zenit gibi önemli kulüpleri çalıştıran Lucescu, kariyerine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Rumen futbolunun simge ismi, genç Romanya kadrosuna tecrübesiyle rehberlik ediyor.

HEM SAHADA HEM TARİHTE LİDER

Mircea Lucescu'nun bu tarihi başarısı, futbol dünyasında takdirle karşılandı. Hem başarıları hem de futbol tutkusuyla bilinen Lucescu, 80 yaşında da aktif teknik direktörlük yaparak örnek olmaya devam ediyor.