06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-159'
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
0-019'
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
1-119'
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
0-019'
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
0-119'
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
0-019'
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
1-118'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
0-019'
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
1-017'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

80 yaşında milli takım yöneten ilk teknik direktör oldu

Romanya'nın Kanada ile oynadığı maçta takımın başında sahaya çıkan Mircea Lucescu, 80 yaşında milli takım yöneten en yaşlı teknik direktör olarak tarihe geçti. Rumen efsane, 1997'deki Roque Maspoli rekorunu geride bıraktı.

06 Eylül 2025 16:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
80 yaşında milli takım yöneten ilk teknik direktör oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbol dünyasının duayen isimlerinden Mircea Lucescu, yeni bir rekora daha imza attı. Rumen teknik adam, Romanya'nın Kanada ile oynadığı hazırlık maçında takımının başında sahaya çıkarak dünya futbol tarihinde milli takım çalıştıran en yaşlı teknik direktör unvanını kazandı.
 
80 yıl, 1 ay, 7 gün ile tarihe geçen Lucescu, bu alanda daha önceki rekorun sahibi olan Uruguaylı Roque Maspoli'yi geride bıraktı. Maspoli, 1997 yılında 79 yaşında Uruguay Milli Takımı'nın başında sahaya çıkmıştı.
 
TECRÜBESİYLE YOL GÖSTERİYOR
 
Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev yapan, Shakhtar Donetsk ve Zenit gibi önemli kulüpleri çalıştıran Lucescu, kariyerine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Rumen futbolunun simge ismi, genç Romanya kadrosuna tecrübesiyle rehberlik ediyor.
 
HEM SAHADA HEM TARİHTE LİDER
 
Mircea Lucescu'nun bu tarihi başarısı, futbol dünyasında takdirle karşılandı. Hem başarıları hem de futbol tutkusuyla bilinen Lucescu, 80 yaşında da aktif teknik direktörlük yaparak örnek olmaya devam ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
