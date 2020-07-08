8 Temmuz Çarşamba iddaa bankoları

Süper Lig başta olmak üzere İngiltere, İspanya ve İtalya'da futbol ateşi devam ediyor. Futbol ateşi devam ederken, iddaa'da da kazanmaya devam etme şansımız sürüyor. Sporx iddaa ekibi, hafta içi bülteninde yer alan maçları yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalardan kazandıracak tahminler yine sizler için hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.



TRABZONSPOR - ANTALYASPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda yenerek önemli bir virajı döndü. Ancak Trabzonspor'un Başakşehir'i kovaladığı yarışta hiç hata şansı yok ve mutlaka kazanmak zorundalar. Antalyaspor'un iddiası kalmadı ama hafta sonu Başakşehir'e kaybettikleri maçta sonuna kadar savaştılar. Trabzonspor deplasmanında da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Antalyaspor izleyeceğiz ama bordo-mavililere güçlerinin yeteceğini düşünmüyorum. Trabzonspor kazanarak yoluna devam edecektir.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth



Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Nazım Sangare, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, Gustavo



SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışından kopan Sivasspor, Şampiyonlar Ligi savaşını da kaybetmek üzere diyebiliriz. Kayserispor mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Sivasspor'un Şampiyonlar Ligi için kazanması gerekiyor ama Yiğidolar, eski havasından uzak bir görüntü sergiliyor. Hafta sonu Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor, kümede kalma savaşında puan ve puanlara ihtiyaç duyuyor. Ancak Yeni Malatyaspor'un da hem oyun olarak hem de sahada enerji olarak problemi var. Son dönemde sıkıntılı günler geçiren iki takımın mücadelesi için ilk yarı 0 ve 2,5 Alt seçeneklerinin kazandıracağını tahmin ediyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare



Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut



ALANYASPOR - GALATASARAY



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray oldukça şanssız bir sezon geçiriyor. Birçok oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybeden Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Sofiane Feghouli de Alanyaspor maçında cezalı oldukları için forma giyemeyecekler. Galatasaray, Trabzonspor'un ceza almasının ardından 3. olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elinden geleni yapmak istiyor ama kadro sıkıntısı, Alanyaspor deplasmanında da karşılarına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi bileti almak isteyen Alanyaspor, son iki maçında 7 gol atarak adeta gövde gösterisi yaptı. Açıkçası Galatasaray maçına da favori olarak çıkacaklar. 2,5 Üst bitecek maçta Alanyaspor'un kazanacağını düşünüyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse



Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Sekidika, Emre Akbaba, Ömer, Adem



GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Göztepe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Göztepe'de İlhan Palut istifa etti ama bu istifa başkan Mehmet Sepil tarafından kabul edilmedi. Göztepe'nin iddiası kalmadığı için pandemi sonrası oyun içinde zaman zaman konsantrasyon problemi yaşıyorlar. Bu durumun Ankaragücü karşısında da devam edeceğini düşünüyorum. Ankaragücü, Trabzonspor beraberliğinin ardından Alanyaspor'a 4-1 kaybetti ama maç 0-0 iken Dever Orgill penaltıyı gole çevirseydi, bambaşka bir sonuç konuşuyor olabilirdik. Ankaragücü her şeye rağmen elinden geleni yapıyor ve Göztepe deplasmanında en kötü ihtimalle yenilmeyeceklerini düşünüyorum. 0-2 çifte şansı kuponlarda düşünebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Atınç, Berkan, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Soner, Tripic, Wilczek



Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty, Lukasik, Pinto, Saba, Michalak, Dever Orgill



BARCELONA - ESPANYOL



HAKAN CELEP: La Liga'da Real Madrid'in 4 puan gerisinde bulunan Barcelona, artık hata kredisine sahip değil. Zorlu geçmesi beklenen Villarreal maçında vites artırdıklarını gördük ancak iş işten geçmiş olabilir. Espanyol ise resmen küme düşmenin eşiğinde. İşleri mucizelere bağlı. Bu maçta yenilirlerse resmen küme düşmüş olacaklar. Barcelona için bölgesel rakibine karşı eşi bulunmayan bir fırsat olacak. Hem kazanıp şampiyonluk umutlarını koruyacaklar, hem de rakiplerini küme düşürecekler. Villarreal maçında gördüğümüz Barça, zayıf rakibi karşısında ilk dakikalardan fişi çeker. Barcelona galibiyeti, İY1.5 üst ve ilk yarı - ikinci yarı Barça galibiyetlerinden istediğinizi seçebilirsiniz.



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Roberto, Busquets, Vidal; Messi; Suarez, Griezmann



Espanyol: Diego Lopez; J. Lopez, Espinosa, Cabrera, Vila; Roca, David Lopez; Melendo, Darder, Embarba, Tomas



GENOA - NAPOLI



HAKAN CELEP: İtalya'da bitime 8 hafta kala Napoli, 5. sıra için ritmini artırmış durumda. Gattuso dönemindeki çıkışlarını İtalya Kupası'nı Inter ve Juve'yi geçerek aldılar ve Atalanta deplasmanı dışında kayıpsız gidiyorlar. Genoa'nın ise sırtı duvara dayanmış durumda. Kazanmakta zorlanıyorlar ki bu maçların çoğu direkt sıralamadaki rakiplerine karşıydı. Performanslarının pandemi arasından sonra giderek arttığını görüyoruz ama bu artış Napoli karşısında puana yetecek mi, bilemiyoruz. Yine de sıkışan bir maç ve ilk yarıda zor gol olacağını düşünerek İY 1.5 altı ile birlikte Napoli galibiyeti ideal tercihler.



MUHTEMEL 11'LER



Genoa: Perin; Romero, Soumaro, Masiello; Biraschi, Schone, Behrami, Sturaro, Cassata; Falque, Pandev



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne



ROMA - PARMA



HAKAN CELEP: Roma, adeta daha ne kadar kötü performans sergilerim onun derdinde gibi. Üst üste 3 maçta mağlup oldular. Sonsuza kadar yenilmeyecekler elbette ama teknik direktörleri Paulo Fonseca'ya olan inanç ve Portekizli teknik adamın garip seçimleri sorgulanıyor. Lucescu, "Shakhtar'da benim mirasımı devam ettirdi, asıl sınav Roma'da" demişti. Galiba haklı çıkıyor. Fonseca, çaresizce farklı taktikleri benzer oyuncu grubuyla uygulamaya devam ediyor. Bu sırada önemli oyuncularını da oynatmıyor, bunlardan biri Cengiz Ünder. Parma ise oynadığı son 3 maçta mağlup oldu. Inter, Verona ve Fiorentina'ya tek farklı mağlup oldular. Sonuna kadar maçın içinde kalmaya çalıştılar ama olmadı. Roma, kadro kalitesiyle bu maçı kazanmalı. Her şeye gebe bu maç için 2.5 üst tercihi en ideal seçim olarak göze çarpıyor. Savunma sıkıntıları olan, hücumda ise kaliteli ayaklara sahip iki takımın maçında en az 3 gol görürüz diye düşünüyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Roma: Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko



Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kukca, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho



SHEFFIELD U. - WOLVERHAMPTON



HAKAN CELEP: Pandemi arasından önce ligin sürpriz takımı olan ve neredeyse ilk 4'ü tehdit edecek noktalara çıkan Sheffield United, aradan sonra 3 maçta 1 puanla başlamıştı ama son 2 maçta kendilerine geldiler. Wolves ise 4. sıra için çok ciddi bir fırsatı doğmuşken evinde Arsenal'e 2-0 kaybetti. Açıkçası, hayal kırıklığı yaratan bu sonuç sonrası Wolves için bu maç toparlanma fırsatı olarak göze çarpıyor. Sheffield ise evinde güçlü performansları olan dirençli bir takım. Wolves da iyi savunma yapıp kontralarla vurmaya çalışıyor. İki takımın da diri ve kondisyonunun yerinde olduğu ilk yarıda 1.5 alt en ideal tercih. Sheffield'ın son 7 maçının sadece 1'inde ilk yarı 1.5 üst oldu. O maçta da United deplasmanındaydılar. Wolves'un son 5 maçının ilk yarılarında olan toplam gol sayısı 1! 4 maçların ilk yarısı 0-0 sona erdi. Dediğimiz gibi; İY 1.5 alt ideal.



MUHTEMEL 11'LER



Sheffield United: Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Berge, Norwood, Osborn, Stevens; McBurnie, McGoldrick



Wolverhampton: Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Jonny; Jota, Jimenez



