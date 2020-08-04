62 günlük serüven başladı: 2020 yaz transfer dönemi!

Türkiye'de yaz transfer dönemi resmen açıldı.



2020/21 sezonu birinci transfer ve tesil dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye için başladı. Transfer dönemi tam 62 gün boyunca devam edecek 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.



Ara transfer dönemi olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise TFF tarafından daha sonra açıklanacak.



