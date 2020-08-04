62 günlük serüven başladı: 2020 yaz transfer dönemi!

Türkiye'de 62 gün boyunca devam edecek olan birinci transfer tescil dönemi resmen başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
62 günlük serüven başladı: 2020 yaz transfer dönemi!
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04 Ağustos 2020 00:33
Türkiye'de yaz transfer dönemi resmen açıldı.

2020/21 sezonu birinci transfer ve tesil dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye için başladı. Transfer dönemi tam 62 gün boyunca devam edecek 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Ara transfer dönemi olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise TFF tarafından daha sonra açıklanacak.



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