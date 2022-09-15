48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.
Türk Hava Kurumu Selçuk Havacılık Merkezi'nde 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, bugünkü final atlayışlarıyla tamamlandı.
Organizasyonda dereceye girenler için ödül töreni yapıldı.
Şampiyonada kategorilerinde dereceye girenler şöyle:
Ferdi hedef atlayışı: 1. Haluk Kırcaaliç, 2. Ayla Uyanık, 3. Haluk Özön.
Ferdi hedef atlayışı amatörler: 1. Oğulcan Geldikaya, 2. Mustafa Buluş, 3. Erdal Akkuş.
Takım hedef atlayışı: 1. Türkkuşu A, 2. Türk Silahlı Kuvvetleri A, 3. Delianlılar Junior.
Takım formation skydiving: 1. Türk Silahlı Kuvvetleri A, 2. Türk Silahlı Kuvvetleri B, 3. Delianlılar B.
Türk Hava Kurumu Selçuk Havacılık Merkezi'nde 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, bugünkü final atlayışlarıyla tamamlandı.
Organizasyonda dereceye girenler için ödül töreni yapıldı.
Şampiyonada kategorilerinde dereceye girenler şöyle:
Ferdi hedef atlayışı: 1. Haluk Kırcaaliç, 2. Ayla Uyanık, 3. Haluk Özön.
Ferdi hedef atlayışı amatörler: 1. Oğulcan Geldikaya, 2. Mustafa Buluş, 3. Erdal Akkuş.
Takım hedef atlayışı: 1. Türkkuşu A, 2. Türk Silahlı Kuvvetleri A, 3. Delianlılar Junior.
Takım formation skydiving: 1. Türk Silahlı Kuvvetleri A, 2. Türk Silahlı Kuvvetleri B, 3. Delianlılar B.
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