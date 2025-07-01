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28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, ikinci maçında Hırvatistan'ı 87-84 yenmeyi başardı.

calendar 01 Temmuz 2025 23:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası
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28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, ikinci maçında Hırvatistan'ı 87-84 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde iki müsabaka oynandı.

Türkiye, Hırvatistan'ı 87-84 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Milli takımda Emre Melih Tunca 22 sayı, Özgür Cengiz 17 sayı ve Salih Altuntaş 13 sayı kaydetti.


Diğer müsabakada ise Slovenya, Büyük Britanya'yı 92-68 mağlup etti.

Turnuvada 2 Temmuz saat 16.00'da Karadağ-Hırvatistan ve 19.00'da Büyük Britanya-Avusturya maçları yapılacak.

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