BURAK ŞEN'İN CUMARTESİ KUPONLARI

26 Aralık Cumartesi günü İngiltere'de Boxing Day heyecanı yaşanacak. Ayrıca Süper Lig'de de oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Manchester United karşılaşacak. Leicester 14 haftada 27 puan topladı, Manchester United ise 13 maçta 26 puan elde etti. Ancak Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ın harika bir deplasman serisi var. Bu sezon ligde 6 deplasman maçını kazanan Manchester United, geçen sezonla birlikte deplasmanda 10'da 10'luk bir seri yakaladı. Üstelik şimdi son 22 lig maçında sadece 1 kez yenildikleri ve 17 kez yendikleri Leicester'a konuk olacaklar. Açıkçası Manchester yine kazanabilir ama Leicester bu kez daha dirençli olacaktır. Kıran kırana geçecek maç için 2,5 Üst tercihini öneriyorum.Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Albrighton, Ndidi, Tielemans, Justin; Barnes, Vardy, MaddisonDe Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martialİngiltere Premier Lig'in 15'inci haftasında Fulham sahasında Southampton'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, son 4 resmi maçında kazanamadı. Bu maçlarda 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar. Bunun yanında iç sahada oynadıkları son 3 maçta da kazanamadılar. Son 10 maçta ise kazandıkları maç sayısı sadece 2. Karşılarında ise deplasmanda 6 maçtır kaybetmeyen Southampton var. Konuk ekip, dış sahalarda oynadıkları maçlarda sadece 1 kere kaybetti. Ev sahibi ekipte Tete'nin durumu maç saatinde belli olacak. Konuk ekipte ise Ings sakat, Romeu ise cezalı durumda. Ev sahibi ekip küme düşme hattında çok fazla umut vermiyor. Southampton en azından 1 puan alacaktır. Oranı yükseltmek isteyenler konuk ekibin galibiyetini de deneyebilir.Areola- Aina, Andersen, Adarabioyo, Reid, Reed, Anguissa, Robinson, Cairney, Lookman, MitrovicMcCarty, Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand, Armstrong, Prowse, Diallo, Djenepo, Adams, WalcottPremier Lig'de Aston Villa sahasında Crystal Palace'yi konuk edecek. Ev sahibi ekip 3 maçtır kaybetmiyor. Bu maçlarda 7 puan topladılar. Aston Villa bu sezon deplasmanların takımı oldu. Dış sahalardaki 6 maçın 5'ini kazanmayı başardılar. Konuk ekip ise Tottenham ve West Ham maçlarından 2 puan çıkardıktan sonra Liverpool duvarına tosladı. 7-0'lık mağlubiyet takımı illaki demoralize etmiştir. Ancak böyle farklı mağlubiyetlerin ardından takımlar bir reaksiyon da verir. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte Trezeguet yok, Barkley'in ise durumu belirsiz. Palace'de ise Sakho ve Cahill sakatlıkları nedeniyle yoklar. Aston Villa iç sahada güven vermiyor. Son mağlubiyetin ardından Palace'den bir atak bekliyorum. Fileler karşılıklı havalanır.Martinez- Cash, Hause, Mings, Targett, Luiz, McGinn, Traore, Grealish, Ghazi, WatkinsGuaita- Clyne, Tomkins, Dann, Aanholt, Towsend, Riedewald, McArthur, Eze, Zaha, Bentekeİngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek. 14 haftada 14 puan alabilen Arsenal, hafta arası da Lig Kupası'nda Manchester City'ye 4-1 kaybederek şaşırtmayan bir sonuç aldı. Toparlanmak için bir çıkış arayan ancak başaramayan Arsenal, bu kez de formda Chelsea'yi ağırlayacak. 14 haftada 25 puan alan ve üst sıralarda olan Chelsea, noel haftasında taraftarına bir sevinç daha yaşatmak istiyor. Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, Mikel Arteta'nın Arsenal'e karşı favori ve kazanacaklardır. Chelsea'nin galip gelmesini beklediğim mücadele 2,5 Üst bitecektir.Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, PepeMendy; Azpilicueta, Zouma, Silva, Emerson; Mount, Jorginho, Kante; Werner, Abraham, Pulisicİngiltere Premier Lig'de Manchester City sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip, son 10 resmi maçında sadece 1 kere kaybetti. Ancak bu sezon olmadık yerlerde yaptıkları kayıplarla yarışın uzağında kaldılar. Lig kupasında Arsenal'i mağlup ederek yollarına devam ettiler. Konuk ekip ise 3 maçtır kazanamıyor. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Brendford'a yenilerek kupaya veda ettiler. City favori ancak açılan oran çok az. Onun için alternatif bahislere yönelmek gerekiyor. Karşılıklı gol var ve üst seçenekleri kuponlarda yer bulabilir.Ederson- Walker, Stones, Dias, Cancelo, Fernandinho, İlkay, Torres, Bruyne, Sterling, AgüeroDarlow- Yedlin, Fernandez, Clark, Lewis, Ritchie, Shelvey, Hayden, Almiron, Joelinton, Wilsonİngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Everton karşı karşıya gelecek. Sheffield United aldığı 2 puanla ligin dibinde yer alıyor. Manchester United'a 3-2 kaybettikleri maçta sonuna kadar savaştılar. Sonrasında Brighton ile deplasmanda 1-1 berabere kaldılar. Geçmiş haftalara göre Everton'ın karşısında daha dirençli bir Sheffield United olacaktır. 26 puanlı Everton'da işler yolunda gidiyor ama Lig Kupası'nda Manchester United karşısında son dakikalarda yedikleri golle elendiler ve biraz olsun moralleri bozuldu. Everton form durumu ve kadrosuyla maçın favorisi ama Sheffield United puan alabilmek adına elinden geleni yapacaktır. Önerim 2,5 Alt ve 3,5 Alt tercihleri olacak.Ramsdale; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Osborn, Ampadu, Fleck, Stevens; Brewster, McGoldrickPickford; Holgate, Mina, Keane, Godfrey; Doucoure, Davies; Iwobi, Sigurdsson, Bernard; Calvert-LewinSüper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalarda form düşüklüğü yaşayan ve 3 maçtır kaybeden Göztepe için işler çok iyi gitmiyor. Elbette toparlayacaklardır ama mutlaka tekrar maç ve puan kazanmaya başlamaları gerekiyor. Karagümrük ise ligin en diri takımlarından birisi olduğunu aldığı sonuçlarla herkese kanıtladı. G.Saray karşısında aldığı galibiyet ile de morallenen İstanbul ekibi bu zorlu deplasmandan puanla dönmek istiyor. Ben çok zor maç olmasını bekliyorum. Bu sebeple taraf bahsi yerine size alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini öneriyorum.Megyeri, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan, Yalçın, Soner, Obinna Nwobodo, Tripic, Halil, Cherif NdiayeViviano, Ramazan, Murat Sarıgül, Fatih, Alpaslan, Zeki Yıldırım, Ndao, Biglia, Balkovec, Aatıf, MevlütSüper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ligde haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Trabzonspor bence kendisi adına ligin geri kalanındaki hedefini belirlemek adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Eğer ezeli rakipleri karşısında kazanmayı başarırlarsa bana göre yukarılara doğru tırmanmaya devam edeceklerdir. G.Saray ise zirve yarışında yara almamak adına zorlu deplasmandan kayıpsız ayrılmak istiyor. Bence iki takım adına da hiç kolay bir maç olmayacak. Özellikle Terim'in saha kenarında olmaması deplasman ekibini etkileyebilir. Ben iki takımın da gol bulabileceği bir maç oynanacağını düşünüyorum. KG Var seçimi ideal tercih olur.Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyOkan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan