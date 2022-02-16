23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakaları başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla organize edilen turnuvanın başlama vuruşunu Ankara Altındağ Örnek Sahası'nda TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban yaptı.
Türkiye genelinden 11-13 yaş grubunda 15 bin 895 çocuğun katıldığı turnuvada takımlar 11 sporcudan oluşacak.
Karşılaşmaların 81 ilde yapılacağı organizasyonda 156 kız, bin 289 erkek takımı mücadele edecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla organize edilen turnuvanın başlama vuruşunu Ankara Altındağ Örnek Sahası'nda TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban yaptı.
Türkiye genelinden 11-13 yaş grubunda 15 bin 895 çocuğun katıldığı turnuvada takımlar 11 sporcudan oluşacak.
Karşılaşmaların 81 ilde yapılacağı organizasyonda 156 kız, bin 289 erkek takımı mücadele edecek.