2025 Plaj ve 2026 Gençlik Oyunları'nda ev sahibi Türkiye

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Mersin'in ev sahipliğinde Türkiye'de düzenlenecek.



Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda 2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları ev sahipliğini alan Türkiye, iki ev sahipliğini daha kazandı.



Bu yılın ilk çeyreğinden bu yana devam eden adaylık sürecinde, bugün yapılan Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) yönetim kurulu toplantısındaki adaylık sunumunun ardından yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle Mersin, bu iki oyuna ev sahipliği hakkını elde etti.



2025 Dünya Plaj Oyunlarına, triatlon, yelken, plaj voleybolu, açık su yüzme, sörf, spor tırmanışı ve netleşecek diğer su sporları ve demo sporlar ile 30'un üzerinde ülkeden 500'ün üzerinde paralimpik sporcunun katılması bekleniyor.



2026 Dünya Gençlik Oyunları'nda ise okçuluk, atletizm, CP futbol, badminton, oturarak voleybol, halter, atıcılık, masa tenisi, basketbol, eskrim, tenis, triatlon ve spor tırmanışı başta olmak üzere, eklenecek diğer branşlarla 50'nin üzerinde ülkeden 800'ün üzerinde sporcunun katılması öngörülüyor.



- Murat Aksu: "Ülkemizin spor vizyonuna fayda sağlamak gayretindeyiz"



Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, bu organizasyonların paralimpik hareketin Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşları olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:



"2013 yılında Türkiye'nin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en prestijli uluslararası organizasyonlardan biri olan Akdeniz Oyunlarının yapıldığı kent olan Mersin, uluslararası standartlara uygun tesis altyapısı ve organizasyon tecrübesiyle marka kentlerimizden biri. Son yıllarda da birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam eden Mersin, inanıyoruz ki söz konusu bu organizasyonlarla paralimpik hareketin ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşlarından olacak. Komite olarak 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Paralimpik Oyunları ile İstanbul'da ev sahipliği yapmayı arzu ettiğimiz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları yolunda uluslararası organizasyon adaylıklarımızı ve ev sahipliklerimizi devam ettirerek ülkemizin spor vizyonuna, camiamıza ve sporcularımıza fayda sağlamak gayretindeyiz."



Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları'nın ekim ayında yapılması planlanırken, 2026 Gençlik Oyunları'nın kesin tarihi daha sonra belirlenecek.



