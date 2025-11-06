2025 Mustafa V. Koç Spor Ödülü sahiplerini buldu.Koç Holdingden yapılan açıklamaya göre, yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç'un idealleri doğrultusunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle hayata geçirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, dokuzuncu kez verildi.Kalıcı teması "Olimpik değerlere katkı" olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.Olimpik ve paralimpik kategorilerde verilen ödüllerin yanı sıra bu yıl ilk kez "Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü" adıyla yeni bir kategori de hayata geçirildi. 85 aday arasından yapılan değerlendirme sonucunda olimpik kategoride milli eskrimci Enver Yıldırım, paralimpik kategoride milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, "Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü"nde olimpiyat şampiyonu efsane güreşçi Ahmet Ayık ödüle layık görüldü.Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç, törende yaptığı konuşmada, Mustafa V. Koç'un spora olan tutkusunu ve değerlerini vurguladı.Caroline Koç,ifadelerini kullandı.TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ise konuşmasında,değerlendirmesinde bulundu.Enver Yıldırım, Abdullah Öztürk ve Ahmet Ayık'ın da birer konuşma yaptığı ödül töreninin bu yılki onur konuğu A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Necla Güngör Kıragası oldu.