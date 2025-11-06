2025 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, sahiplerini buldu

06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

calendar 06 Kasım 2025 13:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Koç Holdingden yapılan açıklamaya göre, yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç'un idealleri doğrultusunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle hayata geçirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, dokuzuncu kez verildi.

Kalıcı teması "Olimpik değerlere katkı" olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.


Olimpik ve paralimpik kategorilerde verilen ödüllerin yanı sıra bu yıl ilk kez "Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü" adıyla yeni bir kategori de hayata geçirildi. 85 aday arasından yapılan değerlendirme sonucunda olimpik kategoride milli eskrimci Enver Yıldırım, paralimpik kategoride milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, "Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü"nde olimpiyat şampiyonu efsane güreşçi Ahmet Ayık ödüle layık görüldü.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç, törende yaptığı konuşmada, Mustafa V. Koç'un spora olan tutkusunu ve değerlerini vurguladı.

Caroline Koç, "Sporu insanın kendini aşma yolculuğu olarak gören Mustafa'yı, her daim temsilcisi olduğu dostluk, mükemmeliyet ve saygı gibi olimpik felsefenin kuruluşu olan değerlerle birlikte anmak, hepimiz için büyük bir gurur. Bugün çatışmaların ve kutuplaşmaların arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir dönemde farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, birlik olmaya, birbirimizi anlamaya her zamankinden fazla ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, sporun temsil ettiği değerlere daha sıkı sarılmalıyız. Çünkü spor sadece rekabet değil, insanları bir araya getiren, farklılıklarımızı anlamaya davet eden evrensel bir dildir." ifadelerini kullandı.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ise konuşmasında, "Koç Topluluğunun spora katkısı, sporu bir değerler bütünü olarak görmenin ve buna bağlı bir vizyonu ortaya koymanın en güzel örneği... Mustafa V. Koç Spor Ödülü, sporun evrensel değerlerini görünür ve bilinir kılmak, ülkemizdeki spor kültürünün olgunlaşması için en güçlü araçlardan biri. Mustafa V. Koç'un yaşamı, spora yapılan yatırımın aslında insana yapılan yatırım olduğunu her zaman bize hatırlattı. Onu yakından tanıyan ve yaptıklarını yakından görme olanağı bulan biri olarak herkese örnek olması gereken bir yaşam sürdürdüğüne tanığım." değerlendirmesinde bulundu.

Enver Yıldırım, Abdullah Öztürk ve Ahmet Ayık'ın da birer konuşma yaptığı ödül töreninin bu yılki onur konuğu A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Necla Güngör Kıragası oldu.

 
 
