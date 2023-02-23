2023 NBA All-Star maçı, tarihin en az izleneni oldu!

2023 NBA All-Star maçının, lig tarihinde en az seyredilmiş olan All-Star maçı olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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2023 NBA All-Star maçı, tarihin en az izleneni oldu!
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23 Şubat 2023 10:44
2023 NBA All-Star maçının, lig tarihinde en az seyredilmiş olan All-Star maçı olduğu bildirildi.

Savunma eksikliği ve genel anlamda oyuncuların ilgisizliği sebebiyle gerek koçlar, gerekse diğer NBA oyuncuları tarafından birçok eleştiri almış olan karşılaşma, TV'de toplam 2.2 reyting ve 4.59 milyon izleyiciye ulaşarak, 2021 ve 2022'deki 3.1 ve 2021'deki yaklaşık altı milyon izleyici düzeyinin bile altına inmiş oldu.

Geçen yılki All-Star Maçına göre reytinglerin %29 ve izleyici sayısının %27 düştüğü gözlemlendi (3.1, 6.28 milyon).

Stephen Curry maçı tamamen kaçırırken, LeBron James ve Giannis Antetokounmpo ise sakatlıkları nedeniyle karşılaşmadan erken ayrılmışlardı.

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