19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli'de yapıldı

19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli'de gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli'de yapıldı
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24 Aralık 2024 14:33
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli'de gerçekleştirildi.

Federasyonun açıklamasına göre, erkeklerde Sivas GSK şampiyonluğa ulaşırken, Afyonkarahisar Spor Lisesi ikinci, Rize Çay Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kadınlarda şampiyonluk kupasını Suluova Öncü Spor Kulübü kazanırken, Bolu İl Karması ikinci, Afyonkarahisar Spor Lisesi üçüncü sırada yer aldı.

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