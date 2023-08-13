17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye finalde!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman yarı final maçında Türkiye, Finlandiya'yı 26-25 yenerek finale yükseldi.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yarı final maçları tamamlandı.
Türkiye, yarı final maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 20-20 tamamlanırken, milli takım, 7 metre atışlarında rakibine 26-25 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.
Yarı finalin diğer mücadelesinde Avusturya, Polonya'yı 33-29 yenerek Türkiye'nin rakibi oldu.
Türkiye ile Avusturya arasındaki final mücadelesi yarın saat 18.45'te oynanacak.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yarı final maçları tamamlandı.
Türkiye, yarı final maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 20-20 tamamlanırken, milli takım, 7 metre atışlarında rakibine 26-25 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.
Yarı finalin diğer mücadelesinde Avusturya, Polonya'yı 33-29 yenerek Türkiye'nin rakibi oldu.
Türkiye ile Avusturya arasındaki final mücadelesi yarın saat 18.45'te oynanacak.