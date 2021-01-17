17 Ocak Pazar günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 19. Hafta mücadelesinde Malatyaspor sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde bir ara ciddi form yakalayan ve üst sıralara kadar tırmanan Malatyaspor son birkaç haftada düşüş içerisinde ve istikrarlı devam edemiyor. Ben kadro olarak iyi bir gruba sahip olduklarını düşünüyorum ve her şeye rağmen ligde ilk 10 sırayı zorlayacaklarına inanıyorum. Rizespor ise oyun olarak düşüşte olan takımlardan ve bence onlar da alt sıralarda bu yarışı lig sonuna kadar sürdürecekler. Ben Malatya'da gollü bir maç bekliyorum. Üst seçimi ideal gibi gözüküyor.Süper Lig'de 19. Haftanın dev mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalarda aldığı sonuçlarla liderlik koltuğuna kadar yükselen ve çok formda olan Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında kazanarak hem puan farkını açmak hem de moral olarak daha da üst seviyelere çıkmak istiyor. Elbette seyircisiz maçlar olması sebebi ile atmosferden yoksun bir derbi yaşayacağız ama yine de Sergen Yalçın ve öğrencileri Vodafone Park'ın büyülü havasını kullanmak istiyorlar. G.Saray ise hafta içi kupa maçı sonrası Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar ile çalkalanırken bir yandan da bu dev maça hazırlanıyor. Kupada penaltılarla da olsa yoluna devam etmeyi başaran Sarı Kırmızılılar, Dolmabahçe'de kazanarak zirve yarışında iddiasını kanıtlamak istiyor. Ben keyifli ve gollü bir derbi bekliyorum. KG Var seçimi dev maç için ideal tercih olacaktır.İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Ligin zayıf takımı Sheffield United, Newcastle'ı devirerek ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı. Sıkıntılı günler geçiren Sheffield United, şimdi de geçen sene 4 puan aldığı Tottenham'ı konuk edecek. Ve iç sahada Tottenham ile oynadıkları son 11 maçta sadece 2 kez kaybettiler, 5 kez kazandılar, 4 maç beraberlikle bitti. Tottenham, Jose Mourinho ile iyi seviyede devam ediyor ama Fulham ile berabere kaldıktan sonra Sheffield United'a da puan kaptırırlarsa, biraz özgüven kaybedebilirler. Böyle bir senaryoyu kabul etmeyecek olan Mourinho'nun öğrencileri kazanarak bu maçtan ayrılacaktır.Almanya Ligi'nde Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Bayern Münih, kupada Holstein Kiel'e elenerek büyük bir şok yaşadı. Ligin lideri Bayern Münih, kupada böyle bir sonucu aklının ucundan bile geçirmiyordu. Şimdi karşılarında ligde 7 maçtır kaybetmeyen ve son 4 lig mücadelesinde kazanan Freiburg olacak. İyi bir seri yakalayan Freiburg, Bayern Münih deplasmanında 1995, 1997 ve 2018'de 1'er puan alabildi. Bayern Münih deplasmanında galibiyet göremeyen Freiburg'un işi bu kez de kolay değil. Bayern Münih yine kazanarak devam edecektir. İlk yarı Bayern Münih, ilk yarı 1,5 Üst ve 3,5 Üst tercihlerinden istediğinizi kuponlarda değerlendirebilirsiniz.İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Belki de bundan bir ay önce, bu maçı düşündüğümüzde, Manchester United'ın Liverpool'un 3 puan önünde bu karşılaşmaya lider çıkacağı aklımıza gelmezdi. Liderlik koltuğuna oturan Manchester United kazanarak farkı açmak ve emin adımlarla devam etmek istiyor. Liverpool'un ise kazanıp rakibini yakaması oldukça önemli. Çünkü arkadan Manchester City de geliyor ve geri düşmek istemiyorlar. Puan ve puanların önemli olduğu maçta pek fazla hücum aksiyonları da izleyemeyebiliriz. Liverpool ve Manchester United'ın birçok hesapla çıkacağı maç için en ideal tercihin 2-3 gol olacağını düşünüyorum. İlk yarı 1,5 Alt da alternatif olarak değerlendirilebilir.İtalya Ligi'nde Inter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Inter 37, bir maçı eksik Juventus ise 33 puanla mücadeleye çıkacak. Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus tam olarak güven duygusu yaratmasa bile son 4 lig maçını kazanmaları zirveye yaklaşmalarını sağladı. Özellikle Milan deplasmanında kritik bir galibiyet aldılar. Antonio Conte yönetiminde şampiyonluk isteyen Inter de şampiyonluk yarışının içinde ama hatalar yapabiliyorlar. Üstelik şimdi de karşılarında ligde 2016'dan beri yenemedikleri Inter olacak. İki takım da kazanmak istiyor ama bu kritik maçta kaybeden taraf yarışta moral olarak çöküş yaşayabilir. Bu yüzden ilk hedef yenilmemek olacak ve kontrollü bir oyun izleyeceğimizi düşünüyorum. Ufak detaylar sonucu belirleyecek ve bu mücadele de iki takımın son 3 karşılaşmasında olduğu gibi 2-3 gol aralığında bitecektir. Alternatif olarak ilk yarı 0 da düşünülebilir.İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Ligde dört maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester City zirveyle arasındaki farkı eritti ve gerçek yolunu buldu. Şimdi artık en az hatayı yaparak yoluna devam etmeleri gerekiyor. Orta sıralarda bir aşağı bir yukarı giden Crystal Palace'ın bu durumu lig bitene kadar devam edecek gibi duruyor. İstikrarlı performansları yok ve Manchester City deplasmanında da şansa ihtiyaçları var. Ancak Pep Guardiola'nın ekibi bu maçı ilk yarıdan koparacaktır. İlk yarı Manchester City galibiyeti ve oran yükseltmek isteyenler için ilk yarı 1,5 Üst tercihini öneriyorum.Fransa Ligue 1'in 20'nci haftasında Lille sahasında Reims'i konuk edecek. Lille, Angers mağlubiyetinin ardından deplasmanda son sıradaki Nimes'i 1-0 ile geçti. Ancak kolay bir galibiyet olmadı. Burak Yılmaz, şu anda takımını sırtlamaya devam ediyor. Reims ise çok kötü geçen dönemin ardından 5 maçtır yenilmiyor. Son olarak St. Etienne'yi mağlup etmeyi başardılar. Lille ligde iç sahada en çok puan toplayan takımlardan birisi. 2 haftadır oyun olarak çok iyi değiller ancak yine de iç sahada haftanın bankolarından olurlar.Almanya Bundesliga'nın 16'ncı haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Konuk ekip 1 yıl aradan sonra ligde kazandı. Bu galibiyet onları ligin en altı sırasından kurtardı ancak hala ligde düşmenin en büyük adayları arasındalar. Frankfurt ise ligde 3 maçtır kazanıyor. Hafta ortasında kupaya veda ettiler. Bunun yanında eski golcüleri Jovic'i kiralık olarak kadrolarına kattılar. Schalke kazansa da hala güven vermiyorlar. Frankfurt galibiyet serisini 4 maça çıkartır.Fransa Ligue 1'de lider Lyon sahasında Metz'i konuk edecek. 16 maçtır kaybetmeyen bir Lyon var. Bu performansları da onlara liderliği getirmiş durumda. Son olarak Rennes deplasmanında 2 puan bıraksalar da iç sahada oldukça etkili durumdalar. Metz ise son 10 maçında sadece 2 kere kazanabildi. Oynadıkları son 3 maçta ise galibiyetleri yok. Lyon iç sahada rahat kazanır. Ancak oranı oldukça düşük. Ev sahibi ekip, gol yollarında çok etkili. Lyon galibiyetinin yanına 2.5 üstü de eklenebilir.