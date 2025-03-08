Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, Bochum'u konuk etti.Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 14 ile 28. dakikalarda'nun golleri ile 2-0 öne geçti.Bayern Münih'te, 22. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.Bochum ise 31. dakikadaile farkı 1'e indiren golü attı.42. dakikada ise Bayern Münih'teyaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.İlk yarı Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Bochum, 51. dakikadave 71. dakikada'nun golleriyle 3-2 öne geçti.Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, evinde Bochum'a 3-2 mağlup oldu.10 maç sonra ilk kez mağlup olan lider Bayern Münih, 61 puanda kaldı.20 puana ulaşam Bochum ise 17. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.Öte yandan Bayern Münih taraftarları, kulübün 125. yıl dönümü dolayısıyla stadyumda adeta bir görsel şölen oluşturdu.