10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-118'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-016'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-017'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-074'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

1. Lig'de 2 kırmızı kartlı açılış maçı Ümraniyespor'un!

Trendyol 1. Lig 2025/26 sezonunun açılış maçında Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti.

calendar 08 Ağustos 2025 23:29 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2025 23:36
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 2 kırmızı kartlı açılış maçı Ümraniyespor'un!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig 2025/26 sezonunun açılış maçında Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yi konuk etti. Karşılaşmada 10 kişi kalan Ümraniyespor, maçı 2-1 kazandı.

İlk yarıda uzun süre gol sesi çıkmazken Ümraniyespor, 45+6'da Oğuz Yıldırım ile ilk yarı önde kapadı.

İkinci yarının 64. dakikasında rakibine faul yapan Ümraniyespor'lu Cebio Soukou, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Karşılaşmaya eksik devam eden Ümraniyespor, dakika 78'de Bernardo Sousa ile farkı ikiye çıkardı.

Gole hemen cevap veren Manisa FK, 79. dakikada Diony ile farkı bire indirdi. 

90+2'DE GOL İPTALİ 

Manisa FK'nin 90+2'de Cissokho ile bulduğu beraberlik golü faul nedeniyle iptal edildi.

ÜMRANİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNE KIRMIZI

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, 81. dakikada hakeme itirazları sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Öte yandan maçın bitiş düdüğü sonrası da iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Harun Reşit Güngör

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Dk. 72 Batuhan Çelik), Djokanovic (Dk. 67 Serkan Göksu), Emre Kaplan (Dk. 72 Emre Turap Bülbül), Benny, Bardhi, Soukou


Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Ada İbik, Umut Erdem (Dk. 87 Yunus Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 59 Osman Kahraman), Muhammed Kiprit (Dk. 77 Bartu Göçmen), Lindseth, Adekanye, Diony

Goller: Dk. 45+6 Oğuz Yıldırım, Dk. 78 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Diony (Manisa FK)

Kırmızı kart: Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Cissokho, Dk. 28 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 83 Adekanye (Manisa FK), Dk. 60 Mustafa Eser (Eminevim Ümraniyespor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
