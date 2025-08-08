Trendyol 1. Lig 2025/26 sezonunun açılış maçında Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yi konuk etti. Karşılaşmada 10 kişi kalan Ümraniyespor, maçı 2-1 kazandı.İlk yarıda uzun süre gol sesi çıkmazken Ümraniyespor, 45+6'da Oğuz Yıldırım ile ilk yarı önde kapadı.İkinci yarının 64. dakikasında rakibine faul yapan Ümraniyespor'lu Cebio Soukou, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Karşılaşmaya eksik devam eden Ümraniyespor, dakika 78'de Bernardo Sousa ile farkı ikiye çıkardı.Gole hemen cevap veren Manisa FK, 79. dakikada Diony ile farkı bire indirdi.Manisa FK'nin 90+2'de Cissokho ile bulduğu beraberlik golü faul nedeniyle iptal edildi.Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, 81. dakikada hakeme itirazları sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.Öte yandan maçın bitiş düdüğü sonrası da iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.Ümraniye Belediyesi ŞehirMuhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Harun Reşit GüngörCihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Dk. 72 Batuhan Çelik), Djokanovic (Dk. 67 Serkan Göksu), Emre Kaplan (Dk. 72 Emre Turap Bülbül), Benny, Bardhi, SoukouVedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Ada İbik, Umut Erdem (Dk. 87 Yunus Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 59 Osman Kahraman), Muhammed Kiprit (Dk. 77 Bartu Göçmen), Lindseth, Adekanye, DionyDk. 45+6 Oğuz Yıldırım, Dk. 78 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Diony (Manisa FK)Soukou (Eminevim Ümraniyespor)Dk. 21 Cissokho, Dk. 28 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 83 Adekanye (Manisa FK), Dk. 60 Mustafa Eser (Eminevim Ümraniyespor)